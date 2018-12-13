Mevlüt Uysal: İş Sağlığı kültürünün geliştirilmesi hedeftir

İSTANBUL, (DHA) - 2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı bugün başladı. Fuarda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İş sağlığı kültürünün geliştirilmesi olumlu manada artı olarak devamlı sürdürülebilmesi hedeftir” dedi.

Ulusal ve uluslararası ölçekte sektörün seçkin markaları ile uzman ve akademisyenleri buluşturan IOHS EXPO bugün Lütfü Kırdar Kongre Merkezi\'nde başladı. 13- 15 Aralık tarihleri itibariyle devam edecek fuarda iş sağlığı ve güvenliğine dair yenilikçi ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

“İŞ SAĞLIĞI KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFTİR”

Burada konuşma yapan Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl ‘DEĞİŞİM +’ mottosuyla yola çıktıklarını ifade ederek, “İş sağlığı kültürünün geliştirilmesi olumlu manada artı olarak devamlı sürdürülebilmesi hedeftir. Bu amaçla bu sempozyum ve fuar burada bu çalışmaların sergilenmesi adına düzenlendi. Çalışan, idare, iş veren, işten istifade eden olarak bunu ele almamız gerekiyor. Yapılan işten ortaya çıkan ürünü kullanan da aynı zamanda bu işin bir tarafı. Taraflar bir araya gelip bunların çözümü de konuşulduğu zaman inanıyorum ki bu konuda çok önemli mesafeler alınabilir. Büyükşehir olarak biz 80 binin üzerinde çalışanı olan işveren konumundayız. Aynı zamanda İstanbul’da halkımızın, işyeri sahiplerimizin, çalışanlarının iş sağlığının ve güvenliğini sağlama adına da bir görevliyiz” açıklamalarında bulundu.

“BAKANLIĞIMIZ ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR GÖSTERİYOR”

İş Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, Ankara’da yaşanan tren kazasında vefat eden vatandaşların ailesine baş sağlığı dileyerek, “İş sağlığı, kazaları ve meslek hastalıkları ile alakalı bakanlığımız çok önemli çalışmalar gösteriyor. Özellikle 6321 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayınlanması ile birlikte bu alandaki çalışmalarımızı hızlandırdık” diye konuştu.

Mevlüt Uysal, konuşmaların ardından katılımcı ve konuşmacılara plaket takdim etti. Ardından sempozyumun açılışı sahnede kurdele kesilerek yapıldı.

İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı sempozyumun gerçekleştirildiği Lütfü Kırdar Kongre Merkezi\'nde büyük bir fuar alanı da kuruldu. Stantlarda vatandaşlara bilgiler verilerek uygulamalı gösterimlerde yer aldı.