Mevlüt Uysal: Binali Yıldırım'a başarılar diliyorum

İSTANBUL, (DHA) – CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yerel Seçimlerindeki adayları açıkladı. Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak sahalara ineceğini belirten İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı olarak gösterilen Binali Yıldırım’ı da tebrik etti.

İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 Yerel Seçimlerdeki adaylarını açıklamasının ardından Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak sahalara ineceğini belirtti. Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı olarak gösterilen Binali Yıldırım’ı da tebrik etti.

Uysal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2019 belediye seçimlerinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle, AK Parti İBB Başkan adayı olarak TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım’ın açıklanmasından büyük memnuniyet duydum. Sayın Yıldırım’ın adaylığı İstanbul ve İstanbullular için büyük bir kazançtır. Ülkemize bakanlık, başbakanlık ve meclis başkanlığı gibi devletin en üst kademelerinde hizmet etmiş ve siyasette AK Parti Genel Başkanlığı yapmış olan Sayın Binali Yıldırım’ın, İBB Başkanlığı’na adaylığı İstanbul’a ve İstanbullulara hayırlı olsun.

İstanbul müjdelenmiş, kutlu bir şehirdir. Bu şehre hizmet etmek bir şereftir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi 31 Mart gecesi İstanbulluların büyük teveccühü ile Sayın Binali Yıldırım’a devredeceğime inanıyorum.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Genel Başkanımızın takdirleriyle Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayıyım. Bizim siyaset anlayışımızda her görev kutsaldır. Her ilçemiz, bizim için İstanbul’umuza hizmet etmenin bir vesilesidir. İstanbul’a hizmet etmek bir aşktır. Bu inanç ve aşkla Büyükçekmece’yi AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız inşallah.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nden zaferle çıkacağımıza inanıyor; Büyükçekmeceli kardeşlerime selam ve sevgilerimi sunuyorum.”