Mevlüt Uysal, başkonsolos ve yabancı misyon temsilcileri ile bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’DA görevli başkonsoloslar ve yabancı misyon temsilcileriyle bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, “Sizlerin aracılığıyla, memleketinizin şehirleri ile şehrimiz arasında bir irtibat oluşturulmalı ki halklarımız birbirini daha iyi tanısın. Daha iyi kültürel alışverişlerimiz olsun” dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde Sultanahmet’teki Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda gerçekleşen buluşmaya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Rusya, Japonya, Çin, Kore Cumhuriyeti, Hindistan, Pakistan, Afganistan, İran ve Irak başkonsoloslarının da aralarında bulunduğu toplam 53 başkonsolos, konsolos vekili, yabancı misyon temsilcisi ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Salih Murat Tamer katıldı.

“DEVAMLI İRTİBAT HALİNDE OLMALIYIZ Kİ HİZMETİ DAHA İYİ SUNABİLELİM”

İstanbul’da görevli diplomatlarla irtibatta olmayı önemsediklerini ifade eden Mevlüt Uysal, şöyle konuştu:

“Sizlerle diyalog kurmada iki konuda görevimiz olduğunu düşünüyorum. Birincisi şehrimizde yaşıyorsunuz. Sizlere daha güzel ve iyi hizmet sunabilmek adına devamlı irtibat halinde olmalıyız. Sizlerin aracılığıyla, memleketinizin şehirleri ile şehrimiz arasında bir irtibat oluşturulmalı ki halklarımız birbirini daha iyi tanısın. Daha iyi kültürel alışverişlerimiz olsun. Bu diyalog, önce şehirlerimize, ülkelerimize ve dünyamıza barış ve huzur getirsin. Hedefimiz ve temennimiz bu.”

“BÜTÜN GÜCÜMÜZLE İSTANBUL’A HİZMET ETMEYE GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Tarihteki 3 büyük imparatorluğa ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul’un bugün 15 milyonu aşan nüfusuyla yine dünyanın en büyük metropolleri arasında yer aldığını hatırlatan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün gücümüzle İstanbul’a ve İstanbullulara hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu şehirde hem yaşamak, hem de yöneticilik yapmak bir ayrıcalıktır. Buradaki ayrıcalığa rağmen bütün problemlerin altından kalkmanın da zorluğu var. Biz yöneticiler olarak bu zorlukları, ilgilileriyle ne kadar paylaşırsak o kadar rahat aşabileceğimizi düşünüyoruz. Sizlerle de ne kadar sıkı işbirliğimiz olursa, ülkelerinizden gelen misafirlerinizi de o kadar iyi ağırlayabileceğimize inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de başkonsolos ve misyon temsilcileriyle bir araya gelmeye, görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz.”

BAŞKONSOLOSLARDAN MEVLÜT UYSAL’A TEŞEKKÜR

İstanbul’da görevli başkonsoloslar adına konuşan Duayen Başkonsolos Slovakya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jozef Şestak da davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul\'un büyük bir şehir olduğunu ve her gün gelişmesine şahit olduklarını söyledi. Şestak, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak yeni havalimanında yabancı diplomatlar için bir otopark alanı ayrılması talebinde de bulundu. Bunun üzerine Başkan Uysal da otopark yeri ayrılması için İspark’a talimat vereceğini söyledi.

“DİPLOMATLARI GÜNCEL KONULARDA BİLGİLENDİRECEĞİZ”

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Salih Murat Tamer ise, İstanbul\'daki başkonsoloslar ile misyon temsilcilerini, Türkiye\'deki siyasi, ekonomik ve güncel konularda birinci elden bilgilendirmeyi hedeflediklerini belirterek, hükümetin ve İBB’nin İstanbul için yaptığı hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a teşekkür etti.

UYSAL, 4 BAŞKONSOLOSLA İKİLİ GÖRÜŞME YAPTI

İBB Başkanı Uysal, toplantının ardından Almanya İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong, Lübnan İstanbul Başkonsolosu Mounir Anouti ve Tunus İstanbul Başkonsolosu Hedi Melek ile ikili görüşmeler yaptı. Görüşmelerde İstanbul ile ilgili ülkelerin şehirleri arasındaki işbirliği ve kültürel alışverişin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

İstanbul’da İBB ev sahipliğinde 2010 yılında başlatılan ve yılda iki defa düzenlenen Başkonsoloslar Toplantısı geleneksel hale getirildi. İstanbul, New York ve Hong Kong’tan sonra dünya şehirleri içerisinde 72 başkonsolosluk ile en fazla başkonsolosluğa ev sahipliği yapan 3’üncü şehir konumunda bulunuyor.