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Spor

Mevlüt Erdinç'ten "hat-trick"

Mevlüt Erdinç'in formasını giydiği Metz, 4 hafta sonunda ligde 3. galibiyetini aldı ve puanını 9'a çıkardı

12 Eylül 2016 00:27

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Metz'in formasını giyen Türk futbolcu Mevlüt Erdinç, Nantes deplasmanında 3 gol atarak takımına 3 puan kazandırdı.

Fransa'nın Nantes şehrindeki Beaujoire Stadı'nda oynanan maçta Metz,  18 ve 45+3. dakikalarda Mevlüt Erdinç'in attığı gollerle ilk yarıyı Nantes karşısında 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da rakibine gol şansı vermeyen Metz, Mevlüt Erdinç'ten "hat-trick" kazanmayı bildi. Mevlüt yaptığı "hat-trick" ile yıldızlaşırken, Metz, 4. haftası oynanan ligde maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı.

Bu sonuçla, Metz 4 hafta sonunda ligde 3. galibiyetini aldı ve puanını 9'a çıkardı. Nantes ise topladığı 3 puanla 18. sırada yer alıyor.

Öte yandan, Mevlüt Erdinç, takımının attığı 8 golün 5'ine imza atarak gol krallığı sıralamasında ikinciliğe yükseldi.

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