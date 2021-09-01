Mevlüt Erdinç, TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer oldu

VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrılan Mevlüt Erdinç Kocaelispor'a transfer oldu.

Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mevlüt Erdinç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz. Kulübümüzün kapısı Mevlüt Erdinç’e her zaman açık olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcu, TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibiyle 32 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 4 gol üretti.