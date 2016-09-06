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Politika

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'de laik bir yönetim gerekli

"Türk halkı çifte standartları görüyor, AB ile müzakereleri kesmek için büyük baskı altındayız"

06 Eylül 2016 22:45

Slovenya'daki bir foruma katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye-AB ilişkilerine dair konuşmasında “Darbeciler benim konutumu da hedef aldı, Samsun'da mitingdeyken denizaltıları bizi izledi” iddiasında bulundu. Çavuşoğlu ayrıca “Türk halkı çifte standartları görüyor. AB ile müzakereleri kesmek için büyük baskı altındayız” açıklaması yaptı. Suriye konusuna da değinen Dışişleri Bakanı, "Suriye'de kapsayıcı, mezhepsel olmayan ve laik bir yönetim gerekli" diye konuştu.

Slovenya'nın Bled kasabasında düzenlenen bir bölgesel güvenlik forumunda konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Türk halkı çifte standartları görüyor. AB ile müzakereleri kesmek için büyük baskı altındayız.

- Darbeciler benim konutumu da hedef aldı, Samsun'da mitingdeyken denizaltıları bizi izledi.

- AB'den ilk arayıp geçmiş olsun diyenler Hollandalı ve Slovak meslektaşlarımdı. Ötekilerin birçoğu "Sağlığın nasıl" diye bile sormadan darbeci tutukluların durumunu sordu.

- Uçak krizinden sonra bize Rusya ile ilişkileri normalleştir diyen Batı'daki dostlarımız şimdi "Rusya'ya fazla yaklaşmayın" diyor.

- Suriye'de Halep'e kadar gitmeyeceğiz, amacımız Daiş'i yenmek. Suriye'de kapsayıcı, mezhepsel olmayan ve Laik bir yönetim gerekli. Kapsayıcı demek tek bir şahısla ilgili bir şey değil, Esad konusunda tavrımız sürüyor ama Esad'ın destekçileri yönetimde olabilir. Herkesin kabul edeceği üçüncü bir isim (geçiş sürecinin lideri olarak) bulunabilir.

 

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