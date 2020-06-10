Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Kahire’deki ateşkes çağrısı ölü doğmuştur!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Ordusu Kumandanı Halife Hafter ve Mısır lideri Abdülfettah es-Sisi'nin yaptığı ateşkes çağrısının "ölü doğduğunu" ifade etti.

Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye konuşan Çavuşoğlu, "Son zamanlarda Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin sahada elde ettiği zaferlerden sonra, Hafter sahada kaybetmeye başlayınca ‘Ateşkes ilan edilsin’ diyorlar. Bu inandırıcı da değildir, samimi de değildir" ifadelerini kullandı.

Ateşkesi iki tarafın da kabul etmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Kahire’deki ateşkes çabası ölü doğmuştur. Bir ateşkes imzalanacaksa herkesin bir araya geldiği, Moskova gibi, Berlin gibi platformlarda hep birlikte yapılmalıydı. İki tarafın da kabul ettiği ateşkes kalıcı olur. Ama Hafter hiçbir zaman buna yaklaşmadı. Kahire’de Ulusal Mutabakat Hükümeti yok, diğer ülkeler yok" dedi.

Çavuşoğlu hamleyi, "Hafter’i kurtarmaya yönelik ateşkes çağrısı" olarak nitelendirdi.

ibya'da Mısır tarafından önerilen ve Pazartesi günü yürürlüğe girmesi öngörülen ateşkese rağmen Hafter güçleri ve Trablus merkezli hükümete bağlı birlikler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü Ahmed el Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Sirte kentini ele geçirmek için harekat düzenleyen Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerine yönelik hava operasyonlarını yoğunlaştırdıklarını açıkladı.