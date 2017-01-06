Mevlüt Çavuşoğlu: İncirlik'in kapatılması gündemimizde yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İncirlik Üssü hakkında açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun şunları kaydetti:

"İncirlik'in kapatılması gündemimizde değil ama DAEŞ karşıtı Koalisyon hava desteği vermiyor."

Kıbrıs'ta barış görüşmelerinde ilişkin açıklamada da bulunan Çavuşoğlu, "Taraflar istedikten sonra aşılmayacak şey yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "İncirlik'i kapatma hakkımız her zaman var!" açıklamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı IŞİD karşıtı koalisyonun İncirlik Üssü’nü kullanmasına dair iznin değerinin farkında olduğunu ve Türkiye ile yapılan görüşmelerde bunun altının çizildiği yönünde bir açıklama yapmıştı.