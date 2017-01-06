Pentegon'dan İncirlik açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, IŞİD karşıtı koalisyonun İncirlik Üssü’nün kullanımına dair iznin değerinin farkında olduğu ve Türkiye ile yapılan görüşmelerde bunun altının çizildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın "Kaolisyonun El Bab operasyonuna destek vermemesi İncirlik'in sorgulanmasına sebep oluyor" ifadesiyle ilgili olarak "YPG'yi merkeze alan DEAŞ ile mücadele stratejisinin doğru olmadığını ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Ben, Trump yönetiminin Türkiye'nin hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim. İncirlik'i kapatma hakkı her zaman bizim elimizde var. Ama dediğim gibi önce şartlar değerlendirilir. Egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkı bizdedir" demişti.