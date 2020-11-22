Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlıkta çalışan bir personelin Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Dışişleri Bakanlığı’nda Koronavirüs tedavisi gören personel ile ilgili soru önergesini yanıtlayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bir personelin Koronavirüs'ten yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu önergeye verdiği yanıtta, “Bakanlığımız personeli Bakanlığımız bünyesindeki Sağlık Merkezi’nde ihtiyaçları doğrultusunda ayakta tedavi görebilmekte ve oradan aldıkları tıbbi yönlendirme doğrultusunda ilgili sağlık kuruluşlarına gerekli sağlık hizmetlerini alabilmelerini teminen yönlendirilmektedir. Koronavirüs nedeniyle bir personelimiz hayatını kaybetmiştir” dedi.