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Politika

Mevlüt Çavuşoğlu: 350 diplomat FETÖ'den ihraç edildi!

CHP'li Tanrıkulu TBMM'ye, Çavuşoğlu'nun cevaplaması için 6 soruluk önerge sundu

06 Ocak 2017 16:12

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihlerinde 350 diplomatın FETÖ'den ihraç edildiğini söyledi. 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı "Bakanlığım mensubu 408 kişi kamu görevinden 667, 672 ve 675 sayılı KHK'lar uyarınca ihraç edilmiştir. Bu çerçevede, 350 diplomatik kariyer memuru ile 58 diğer kategorideki memur kamu görevinden ihraç edilmiştir" dedi. 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'ye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevaplamasını talep eden 6 soruluk bir önerge sundu.

Çavuşoğlu'nun CHP'li Tanrıkulu'na verdiği yanıtlar şöyle:

1- 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde görevden uzaklaştırılmakla hâlihazırda haklarındaki tedbir devam eden Bakanlığım personeli bulunmamaktadır.

2- 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde Bakanlığım mensubu 408 kişi kamu görevinden 667, 672 ve 675 sayılı KHK'lar uyarınca ihraç edilmiştir. Bu çerçevede, 350 diplomatik kariyer memuru ile 58 diğer kategorideki memur kamu görevinden ihraç edilmiştir.

3- 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde görevden uzaklaştırılmakla görevine iade edilen Bakanlığım personeli bulunmamaktadır.

4- 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde Bakanlığıma açıktan atama usulüyle personel alımı olmamıştır.

5- 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde Bakanlığıma açıktan atama usulüyle personel alımı olmamıştır.

6- 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde kamu görevinden ihraç edilmekle görevine mahkeme kararı ile iade edilen Bakanlığım personeli bulunmamaktadır.

 

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