Mevlit Kandili’nde Esenler’de 5 dilde naat okundu

İSTANBUL, (DHA) – ESENLER Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı ile birlikte \'Diller Farklı Olsa da Gönüller Bir\' sloganıyla 3. Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi gerçekleştirildi. Müslüman aleminin peygamberi Hz. Muhammed’in doğumunu müjdeleyen \"Mevlid Kandili\"nde 5 ülkenin gençleri, kendi dillerinde okudukları naatlarla Resulullah\'ı andı.

Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen geceye AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Kara, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat ve çok sayıda vatandaş katıldı.Program, Kur\'an-ı Kerim tilaveti ve öğrencilerin okudukları selalarla başladı. Mihmandar İlahi Grubu da seslendirdikleri ilahilerle Peygamber Efendimiz\'e(S.A.V.) duyulan özlemi dile getirdiler. Bangladeş, Mısır, Mozambik, Özbekistan ve Türkiye\'den öğrenciler, Peygamber Efendimize duydukları sevgiyi kendi dillerinde okudukları naat-ı şerifler ile ifade etti. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)\'in naatlarla yâd edildiği gecede dinleyenler duygusal anlar yaşadı.

“DİLLER FARKLI, GÖNÜLLER BİR”

Diller farklı olsa da gönüllerin bir olduğunu söyleyen Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Kara,\"Naatın edebiyatımızda çok önemli bir yeri var. Türkiye\'de Türkçe yazılan naatların yanı sıra Esenler Belediyesi ile yaptığımız üçüncü programda uluslararası öğrencilerimiz kendi dillerinde yazılmış naatları sizlere okuyorlar. Diller farklı olabilir ama hislerimiz, gönüllerimiz bir\" diye konuştu.

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