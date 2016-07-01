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Kültür-Sanat

"Mevlana'yı Leonardo di Caprio oynamasın"

'Rumi' filminde Mevlana Celaleddin Rumi'yi canlandıracak aktörün bir Amerikalı yerine Orta Doğulu bir aktör olması için imza kampanyası başlatıldı

01 Temmuz 2016 23:40

Yeni çekilecek ‘Rumi’ filminde Mevlana Celaleddin Rumi'yi Amerikalı aktör Leonardo di Caprio'nun canlandırmaması için internette imza kampanyası başlatıldı.

Care2 adlı sitede açılan dilekçeyi şimdiye kadar 13 binden fazla kişi imzaladı.

Filmin senaristleri David Franzoni ve Stephen Joel Brown, Guardian gazetesine verdikleri demeçte, Rumi rolü için Leonardo di Caprio ve Robert Downey Jr'ı istediklerini söylemişti.

Ancak dilekçede, "#RumiWasntWhite" (Rumi beyaz değildi) deniyor ve şu görüşlere yer veriliyor:

"Hollywood yine beyazlaştırıyor. 13'ncü yüzyılda yaşayan İranlı şair Celaleddin Rumi'yi Leonardo di Caprio oynayabilir. Senaristler Franzoni ve Brown, Rumi için Leonardo DiCaprio'yu oynatmak istediklerini söyledi. Bu hem gülünç hem de hakaretamiz bir seçim olur."

"Müslüman aktörler sık sık teröristleri canlandırıyorlar. Ancak bir film ne zaman pozitif bir ışıkta bir Müslümanı yansıtsa, beyazlara yer açmak için Müslüman aktörler kenara itiliyor. Franzoni ve Brown Hollywood'un kalıplarını kırmak için bir Orta Doğulu aktör seçmeli."

 

 

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HollywoodLeonardo di CaprioRumi filmiMevlana Celaleddin Rumiimza kampanyası

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