Mevlana'yı anmak için düzenlenen 'Şeb-i Arus' törenlerinin 17 Aralık tarihi yanlış iddiası

İsmail AKKAYA-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- Konya\'da Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Torunları Derneği Genel Sekteri ve Mevlevi Postnişini Mehmet Çipan, Mevlana\'nın, ölümünün Mevlevilik\'te \'Allah\'a kavuşma\' kabul edilip, \'Düğün gecesi\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' kutlamaları yapıldığını öne sürdü.

Her yıl Konya\'da 17 Aralık günü düzenlenen \'Şeb-i Arus\' törenlerinin tarihinin yanlış olduğunu öne süren Çipan, \'\'Hz. Mevlana\'nın yaşadığı dönem, Hicri Takvim vardı. Hicri Takvim\'e göre de 5 Cemaziyelahir günü Hakk\'a vuslat etmiştir. 5 Cemaziyelahir, bu yıl 21 Şubat\'ı 22 Şubat\'a bağlayan geceye tekabül ediyor.\'\' dedi. Şeb-i Arus törenlerinin de gerçeği uygun yapılmadığını savunan Çipan, Mevlana\'nın 7 öğüdü olarak bilinen sözlerin Mevlana\'ya ait olmadığını belirtti.

Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl Konya\'da 7-17 Aralık tarihleri arasında anma törenleri düzenleniyor. Bu yıl 7 Aralık\'ta başlayan etkinlikler 17 Aralık günü, düğün gecesi anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' törenleriyle sona eriyor. Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Torunları Derneği Genel Sekteri ve Mevlevi Postnişini Mehmet Çipan, Mevlana\'nın hicri takvime göre ölüm tarihinin 17 Aralık günü olmadığını ve bu törenlerin her yıl yanlış tarihlerde düzenlendiğini ileri sürdü. Çipan, şöyle konuştu:

\"Mevleviler her yıl Şeb-i Arus\'u, yani \'Düğün gecesini\' kutlar. Mevleviler; Hz. Mevlana\'dan bugüne kadar ölümü, şenlik olarak, Allah\'a kavuşma olarak, düğün olarak arzulayan yaşayan insanlardır. Bizim dervişlerimizin tamamı ölümü, gülücükler saçarak karşılayan Azrail\'e selam vererek karşılayan dervişlerdir. Bu yıl kutlanması gereken tarih 5 Cemaziyelahir\'dir. Hz. Mevlana\'nın yaşadığı dönem, Hicri takvim vardı ve hicri takvime göre de 5 Cemaziyelahir günü Hakk\'a vuslat etmiştir. 5 Cemaziyelahir, bu yıl 21 Şubatı 22 Şubat\'a bağlayan geceye tekabül ediyor. Mevleviler kendi içlerinde 2018 yılının 21-22 Şubat tarihlerinde Şeb-i Arus günün zikirlerle, dualarla ve mukabeleyle kutlayacaklar. Aslında yapılması gereken de budur.\'\'

ŞEB-İ ARUS ASLINA UYGUN YAPILMIYOR

Düzenlenen törenlerin aslına uygun yapılmadığını ifade eden Çipan, \'\'Şu an da Kültür Bakanlığı koroları tarafından düzenlenen 17 Aralık Hz. Mevlana ihtifal haftası denen, vuslat yıldönümü törenleri, ağırlıklı olarak sema mukabelesi üzerindedir. Buralarda evrat ve ez kar yoktur. Dolayısıyla salavatın, salanın, zikrin olmadığı, helva ve şerbet ikramlarının olmadığı, ölümü bir düğün gecesi olarak addettirecek mukabelelerin yapılmadığı törenler, \'Şeb-i Arus\' törenleri değildir. Daha çok anma şeklindedir.\'\' diye konuştu.

\'GEL NE OLURSAN OL, YİNE GEL\' SÖZÜ MEVLANA\'NIN DEĞİL

Çipan, Mevlana\'nın 7 öğüdü olarak bilinen sözlerin, Mevlana tarafından söylenmediğini ileri sürdü. Çipan, 7 öğüdün arasında yer alan \'Gel ne olursan ol, yine gel\' sözünün Horasanlı Ebu Said-i Ebu\'l Hayr\'a ait olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\'\'Hz. Mevlana, Azrail Aleyhisselam\'dan başkasına gel dememiştir. Hz. Mevlana\'nın, \'Gel ne olursan ol yine gel\' diye bir beyti, divanı yoktur. Böyle bir söz söylememiştir. Bu söz Horasanlı Ebu Said-i Ebu\'l-Hayr\'a aittir. Hz. Mevlana\'ya ait olmadığı kesindir. Ancak, bugün birçok belediye, birçok kamu kurumu, birçok televizyon, gazete, köşe yazarları, bestekarlar, Hz. Mevlana\'ya, bize göre tapınakçıların atfettikleri, Mevleviliği, hoşgörü ve dinler arası diyalog safsatalarına uydurmaya çalışanların atfettiği bu gel beytini besteleyip, duvarlarına, kitaplarına, kapaklarına yazıp ortaya koymaktadırlar.\'\'



