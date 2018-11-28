Mevlana'yı anma törenlerinin sloganı; 'Selam Vakti'

Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)- KONYA\'da Mevlana\'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da 7-17 Aralık tarihleri arasında \'Hz. Mevlana\'nın 745’inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri\' düzenlenecek. 7 Aralık Cuma günü Türkiye genelinde camilerde \'Selam Vakti\' üzerine hutbeler okutulacak.

Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle 7- 17 Aralık tarihlerinde Konya\'da düzenlenecek olan \'Hz. Mevlana\'nın 745\'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri\'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili ve Mevlana\'nın 22\'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru katıldı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, Şeb-i Arus törenlerinin bu yıl çok çeşitli etkinliklerle hayat bulacağını söyledi. Toprak, \'\'Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Hz. Mevlana’nın biz idarecilere de büyük ders olacak önerileri vardır. Ne diyor ‘Verdiğiniz kararlarda Hakk\'ın söylediklerini göz ardı etmeyin. Adaletle hükmedin\' diyor. Bunlar yöneticiliğin en ince noktaları. Adaletle hükmetmediğiniz zaman, herhangi bir yer de başarılı olma imkanınız yok. Toplumu yönlendirme, önderlik etme, onların gözünde inandırıcı olma imkanımız yok. Hz. Mevlana 7,5 asır önce adalete vurgu yaparak bunun önemini getirmiştir” diye konuştu.

Bu yıl ki törenlerin sloganının \'Selam Vakti\' olduğunu söyleyen Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, \'\'Anma törenlerinde 3 bin 766 program gerçekleştirilecek. Bu yıl bir ilki gerçekleştirerek, Diyanet İşler Başkanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda anma törenlerinin başladığı 7 Aralık’ta tüm Türkiye’deki camiler de cuma hutbesinde ‘Selam Vakti’ vurgulanacak” dedi.



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