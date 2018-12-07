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Mevlana'yı anma törenleri 'Selam Vakti' yürüyüşüyle başladı

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)- MEVLANA'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde  düzenlenen 'Hz

07 Aralık 2018 19:13

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)- MEVLANA\'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde  düzenlenen \'Hz. Mevlana\'nın 745\'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri\', \'Selam  Vakti\' temalı yürüyüşle başladı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Mevlana\'nın 22\'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru da katıldı. 
Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen  Mevlana\'yı anma törenlerinin  bu yıl 81\'incisi gerçekleşecek. \'Selam Vakti\' temasıyla düzenlenecek olan \'Hz. Mevlana\'nın 754\'üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri\' \'Selam Vakti\' yürüyüşle başladı. Törenlere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Mevlana\'nın 22\'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile vatandaşlar katıldı. Şems-i Tebrizi Türbesi\'ni ziyaretin ardından Valilik binası önünden yaklaşık 500 metre ilerideki Mevlana Müzesi önüne kadar Kültür ve Turizm Bakanı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği topluluğu öncülüğünde yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe Büyükşehir Belediyesi atlı zabıta ekipleri ile Yörük dernekleri de eşlik etti.  Müze önündeki meydanda ise  Nevbe merasimi (Tekkelerde belirli ritim sazlarının ve seslerin iştirakiyle yapılan özel tören) yapıldı. Ardından Mevlana  Müzesi\'ne geçilerek  Mevlana\'nın sandukası başında Gülbang duası (Hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua) yapıldı. 
Bugün düzenlenen törenler saat 20.00\'da Mevlana Kültür Merkezi\'nde gerçekleşecek Sema Ayini ile sona erecek. \'Hz Mevlana\'nın 745\'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri\' boyunca her gün sema gösterileri, sergiler, seminerler, atölye çalışmaları, tasavvuf müziği konserleri, Mesnevi dersleri  ile sürecek. Törenler 17 Aralık günü düzenlenecek \'Şeb-i Arus\' programıyla sona erecek.

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