Mevlana'yı anma törenleri 'Selam Vakti' yürüyüşüyle başladı

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)- MEVLANA\'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen \'Hz. Mevlana\'nın 745\'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri\', \'Selam Vakti\' temalı yürüyüşle başladı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Mevlana\'nın 22\'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru da katıldı.

Bugün düzenlenen törenler saat 20.00\'da Mevlana Kültür Merkezi\'nde gerçekleşecek Sema Ayini ile sona erecek. \'Hz Mevlana\'nın 745\'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri\' boyunca her gün sema gösterileri, sergiler, seminerler, atölye çalışmaları, tasavvuf müziği konserleri, Mesnevi dersleri ile sürecek. Törenler 17 Aralık günü düzenlenecek \'Şeb-i Arus\' programıyla sona erecek.



