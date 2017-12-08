Mevlana'yı anma törenleri başladı

Tolga YANIK/Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl 7- 17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen \'Uluslararası Mevlana\'yı Anma Törenleri etkinliği sema gösterisiyle başladı.

Mevlana Kültür Merkezi’nde, bu yıl ‘Kardeşlik Vakti’ temasıyla düzenlenen törenlerin ilk günü, sema gösterisiyle başladı. Anma etkinliklerine Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Bedediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana\'nın 22\'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı. Protokol konuşmalarının ardından sanatçı Ahmet Özhan, tarafından Türk Tasavvuf Müziği konseri verildi. Daha sonra Kültür Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sema gösterisi sundu.

BİRÇOK GÖNÜLE TOHUMLAR EKECEĞİZ

Uzun bir aradan sonra anma etkinliklerine Şems Hazretlerini ziyaret ederek başlamalarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mevlana\'nın 22\'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, \"Çok mutluyum. Hamd olsun rabbime bugünlere yetiştirdi bizleri. Bu sene bir değişiklik yapıldı. Benim çocukluğumda da böyle idi. Önce Şems hazretleri ziyaret edeiir, ondan sonra Hz. Mevlana\'yı ziyarete gelirdik. Bu sene hamd olsun bu şekilde oldu. Şems hazretlerinde duamız okundu. Ondan sonra Hz. Mevlana da küçük bir sema gösterisi izledik. İnşallah bütün hafta dolu dolu üniversiteler. kültür müdürlüğü. Uluslararası Mevlana Vakfı olarak pekçok etkinliğine imza atacağız. İnanıyorumki birçok gönüle tohum ekmiş olacağız. O tohumlar yeşermiş olacak\" dedi.

YURTDIŞINDA BÜYÜK BİR İLGİ VAR

Yurtdışında büyük bir ilgiyle karşılandığını belirten Bayru, \"Yurtdışında her gittiğim yerde lütfen gelin burada bir yer açalım, burda kalın bize Hz. Mevlana\'yı anlatın diyorlar. Allah razı olsun hepsinden. İnşallah gün gün dünyaya sulhu ve sükunu getirir diye düşünüyorum. Hz Mevlana\'nın fikirleri, onun islamiyetten aldığı özle birlikte insanlara anlattığı güzellikler, birlik beraberlik bugünde kardeşlik bunların hepsi Hz. Mevlana\'nın sözlerinin içinde var. Nasıl yapacağımızın formülleride var. İnşallah bunlardan ders alırız, bütün dünya faydalanır\" diye konuştu.

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