Mevlana'nın torunlarından, Mistik Müzik Festivali'nin yeni logosuna destek

KONYA, (DHA)- MEVLANA Celaleddin-i Rumi Torunları Derneği Genel Sekreteri ve Mevlevi Postnişini Mehmet Çipan, bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Mistik Müzik Festilvali\'nin yeni logosunu desteklediklerini söyledi. Çipan, eski logonun Mevlevi anlayışından uzak \'Budist\' çağrışımı yaptığını belirtti.

Konya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Mevlana\'nın doğum yıl dönümü nedeniyle her yıl 22-30 Eylül tarihleri arasında Mistik Müzik Festivali düzenleniyor. Bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen festivalin logosu değişti. Daha önce kullanılan Mevlevi dervişli logo yine dervişi simgeleyen sade bir logo haline getirildi. Yeni logoda derviş bir elini, tasavvuf terbiyesinin özü ve merkezi olan gönlünün yani kalbinin üzerine koyuyor ve sağdan sola doğru sema mukabelesinde olduğu gibi içe doğru bir dönüş olması özelliği vurgulanıyor. Bu logoyla da aşkın ve musikinin ana kaynağının gönül merkezinde birleştiği anlatılmaya çalışılıyor.

\'ÖNCEKİ LOGO, BUDİST ÇAĞRIŞIMLAR YAPIYORDU\'

Mevlana Celaleddin-i Rumi Torunları Derneği Genel Sekreteri Mehmet Çipan da yeni logoyu desteklediklerini belirterek, \'\'Bu yıl 14\'üncüsü düzenlenmekte olan Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali\'nin logosu, geçmiş yıllarda Türk İslam tasavvuf kültüründen bilhassa Mevlevi anlayıştan uzak, \'Budist\' çağrışımlar yapmaktaydı dedi.

Daha önceki logonun paralel anlayış ve dinler arası diyalogcuların anlamsız delil ve sunumlarıyla ortaya konulduğunu ileri süren Çipan, yeni logonun oluşumunda katkısı olanlara teşekkür etti. Çipan, \'\'Yakın geçmişte, kendi sapkın ve ticari hedefleri uğruna, Hz. Mevlana felsefesi üzerinde tepinen \'FETÖ/Diyalog\' anlayışının, \'Mevlanacıların\' izlerinin temizlenmeye başlanması bizleri ayrıca memnun etmektedir. Uluslararası Mistik Müzik Festivali, artık tamamıyla Konya’nın olmuştur. Bizler bundan sonra söz konusu organizasyonun daha büyük alanlarda, daha geniş katılımla, Konya’ya yakışır nitelik ve nicelikle gerçekleşmesi için her türlü maddi ve manevi çalışmaya azmetmekteyiz\'\' dedi.



FOTOĞRAFLI