-Mevlana'nın 738. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin ardından -Bu yıl anma törenleri kapsamında 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 21 sema ayinini 55 bin 692 kişinin izlediği bildirildi -Etkinlikler süresince Mevlana Müzesi'ni 52 bin 205 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi (fotoğraflı) KONYA (A.A) - 22.12.2011 - Fatma Kalay - Mevlana'nın 738. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 21 sema ayinini 55 bin 692 kişinin izlediği bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 7 Aralık'ta başlayan ve 17 Aralık'ta Şeb-i Arus töreniyle son bulan Mevlana'yı anma etkinleri boyunca toplam 21 sema ayini icra edildi. 2 bin 650 kişi kapasiteli Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde 11 gün boyunca icra edilen sema gösterilerinde hiç boş koltuk kalmadığı belirtildi. Etkinlikler süresince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Özhan'ın konseri ve ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunun sema gösterisi yer aldı. Sema ayinlerini, 55 bin 692 yerli ve yabancı turistin izlediği kaydedildi. -Etkinlikler boyunca 52 bin 205 turist Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti- Mevlana Müzesi'ni ise 7-17 Aralık tarihleri arasında toplam 50 bin 979 yerli, bin 226 yabancı turist olmak üzere 52 bin 205 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. 17 Aralık Şeb-i Arus günü ise Müze'yi 8 bin 408 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. (FTA-MRS)