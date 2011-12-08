-Mevlana'nın 738. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı KONYA (A.A) - 07.12.2011 - Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, 7-17 Aralık tarihleri arasında yapılacak Mevlana'nın 738. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde 50 binden fazla ziyaretçinin Konya'da huzur arayacağını söyledi. Doğan, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki 738. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri açılışında yaptığı konuşmada, Konya'nın yek vücut olarak törenlerle insanlığın huzuruna çıktığını belirtti. Törenlere ilginin yoğun olduğunu bildiren Doğan, ''Tahminlere göre 11 gün boyunca 50 binden fazla ziyaretçi Konya'da huzur arayacak'' dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de Mevlana'nın, barış, kardeşlik ve hoşgörü mesajının dünyanın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bütün ülkelere ulaştığını vurguladı. Bunu Şeb-i Arus törenlerine her yıl artarak devam eden ilgiden anladıklarını ifade eden Akyürek, ''Bu manayı insanlığa taşımak çok büyük bir onurdur. Bu bilinçle hareket etmeye Konyalılar olarak gayret gösteriyoruz'' diye konuştu. Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Özhan, topluluğun diğer üyeleriyle birlikte Türk Tasavvuf Müziği konseri verdi. Konserin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri sema ayini gerçekleştirdi. Programa, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kudbettin Arzu, AK Parti Konya Milletvekili İlhan Yerlikaya, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile Türkiye ve dünyadan çok sayıda Mevlana dostu katıldı.