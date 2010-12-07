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Yaşam

MEVLANA'NIN 737. VUSLAT ANMA TÖRENLERİ İNTERNETTE KONYA (A.A)

07 Aralık 2010 13:46

-MEVLANA'NIN 737. VUSLAT ANMA TÖRENLERİ İNTERNETTE KONYA (A.A) - 07.12.2010 - Konya Büyükşehir Belediyesi, 7-17 Aralık tarihleri arasında yapılacak Mevlana'nın 737. Vuslat yıl dönümü anma etkinliklerini internet üzerinden canlı yayımlayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm sema törenlerinin, ''www.konya.bel.tr'' internet adresi üzerinden canlı yayınla tüm dünyaya ulaştırılacağı ve sitede daha önceki yıllara ait sema törenlerinin de izlenebileceği belirtildi. Ayrıca, 8-16 Aralık tarihleri arasında her gün 19.00-20.00 saatler arası Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda Yakup Şafak'ın ''Mesnevi Dersleri'' ve Faik Özdengül'ün ''Mesnevi ile Psikoterapi'' programlarının yer alacağı kaydedildi.

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