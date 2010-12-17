'Mevlana ve Şems' Antalya'ya taşınıyor!

T24 - Türk sinema tarihinin en yüksek bütçeli filmi Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi konu alan 'Diyar-ı Aşk: Esans', Konya yerine Antalya'da çekilecek. Gerekçe olarak, kurulacak 90 milyon dolarlık platonun turizmde kullanılmak istenmesi gösterildi.
FİLM NE ANLATIYOR?
Mustafa Altıoklar: Hikayemiz, bir yandan Batı'dan yüklenen Haçlı seferleri, diğer taraftan Doğu'dan akın akın gelmekte olan Moğol istilaları ve tehlikesi karşısında daha fazla dirlik ve düzeni korumakta yeterlik sağlayamayan, merkezi otoritenin giderek güç kaybetmesiyle birlikte beyliklere parçalanmaya başlayan ve kaosa sürüklenen Anadolu Selçuklu Devleti'nin son yıllarında, 1242-1247 aralığında yaşananları ve Mevlana Celaleddin-i Rumi ekseninde gelişen reformist bir tasavvuf anlayışının temellenmesini anlatacaktır. Bu reformist tasavvuf anlayışının baş aktörlerinden birisi olarak Mevlana iyi bilinirken, tasavvufa ilgi duyanların bir kısmının bile derinlemesine bilmediği bir diğer baş aktör söz Şems-i Tebrizi'dir.''
Filmin adı ile ilgili açıklamalarda da bulunan Altıoklar, ''Esans''ın batı dillerinde ''mana'' anlamına, Osmanlıca'da ise ''ruh'' ve ''özün içindeki öz'' anlamına geldiğini söyledi.
Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi konu alan 100 milyon dolar bütçeli 'Diyar-ı Aşk: Esans' filmi için tanıtım toplantısı düzenlendi.
Antalya'da 300 bin metrekarelik dev bir alana, orijinaline uygun olarak 13. yüzyıl Konya'sı kurulacak.
Toplantıya, filmin yönetmeni ve senaristi Mustafa Altıoklar, kardeşi olan yapımcı Mehmet Altıoklar ve diğer yetkililer katıldı.
Film için kurulacak 300 bin metrekarelik 13. yüzyıl Konya'sının yaşatılacağı ''Diyar-ı Aşk'' şehrinin, Antalya'ya kurulacağı açıklandı.
Antalya seçimiyle ilgili açıklamalarda bulunan yönetmen Mustafa Altıoklar, bu nedenle eleştiri alabileceklerini ancak Mevlana'yı dünyaya daha iyi tanıtmak amacıyla bunu yaptıklarını ifade eti.
Filmin çekilmesinden sonra şehrin yıkılmayacağını ve yeni filmler ile kültür turizmine hizmet edeceğini söyleyen Altıoklar, ''Herşeyin yolunda gitmesi ve herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde 2011 yılının Temmuz-Ağustos aylarında 'motor' demeyi düşünüyoruz. Filmi önümüzdeki yıl Şeb-i Arus törenlerine yetiştirmeyi hedefliyoruz. Filmin dünya prömiyerini de Şeb-i Arus'da Konya'da yapmayı planlıyoruz'' dedi. 100 MİLYON DOLAR BÜTÇE
Filmin gelirlerinin Mevlana ve Şems Vakfı'na hibe edileceği belirtilirken, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın kardeşi ve filmin yapımcılarından Mehmet Altıoklar da filmin bütçesi hakkında bilgi verdi.
Altıoklar, ''Türk sinema tarihinin en büyük bütçeli filmini çekeceğiz. 300 bin metrekare alanda kurulacak plato şehir için 90, filmin prodüksiyonu için de 10 milyon dolar bütçe öngörüldü. Çok önemli dünya starları ile görüşüyoruz. En az bir dünya starını bu filmde oynatmayı düşünüyoruz'' diye konuştu.
Proje danışmanı Prof. Dr. Ahmet Alkan ise 9 ayda tamamlanacak projenin dünyada bir ilk olacağını, şehrin içerisinde, Mevlana Evi, Medrese, Han, Bedesten, İplikçi Cami gibi anıtsal yapıtların bulunacağını söyledi.