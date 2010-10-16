-MEVLANA TÖRENLERİNE YOĞUN İLGİ KONYA (A.A) - 16.10.2010 - Mevlana'nın 737. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında 7-17 Aralık 2010 tarihleri arasında düzenlenecek 16 sema programından 10'unun biletleri tükendi. Konya'da 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mevlana'nın 737. Vuslat Yıl Dönümü törenlerinin hazırlıkları devam ediyor. Mevlana'yı anma törenlerinde bu yıl 11 günde 16 sema programı gerçekleştirilecek. 7-17 Aralık tarihleri arasındaki 16 sema programının 5'i gündüz, 11'i ise gece gerçekleştirilecek. Sema programları Şeb-i Arus gecesi 19.00'da, diğer günler akşam seansları 20.00'de, gündüz seansları ise 14.00'de başlayacak. Etkinliklere yaklaşık 2 ay gibi uzun bir süre kalmasına karşın sema programlarına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gösteriliyor. Toplam 16 sema gösterisinin yapılacağı etkinliklerde, 17 Aralık Şeb-i Arus gecesindeki sema programı dahil olmak üzere 10 sema programının biletleri şimdiden tükendi. Sadece ilk 3 gün saat 20.00'de gerçekleştirilecek 3 sema programı ile 15-16 ve 17 Aralık günleri gündüz saat 14.00'de gerçekleştirilecek sema programları için rezervasyon yaptırılabiliyor. -BİLET FİYATLARI DEĞİŞMEDİ- Sema programlarının bilet fiyatlarında ise geçen yıla göre değişikliğe gidilmedi. Sema programlarının giriş ücretleri 15 lira olarak belirlenirken, Şeb-i Arus olan 17 Aralık gecesi ise bilet fiyatı 50 lira olacak. Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Çıpan, törenlere yaklaşık 2 ay olmasına rağmen 10 sema programının biletlerinin tükenmesinin sevindirici bir durum olduğunu söyledi. İlginin kendilerini son derece memnun ettiğini anlatan Çıpan, ''Geçtiğimiz yıllara göre çok daha yoğun bir talebin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mevlana'ya dünyanın ilgisi her geçen gün artıyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun bir ilgi var. Bütün seansların dolu geçmesini bekliyoruz'' dedi. Sema programlarının gerçekleştirileceği alanın 2 bin 520 kişi kapasiteli olduğunu belirten Çıpan, 16 sema programını 40 bini aşkın kişinin izlemesini beklediklerini sözlerine ekledi. -OTELLER ŞİMDİDEN DOLDU- Etkinliklerin yapılacağı 7-17 Aralık tarihleri arasındaki doluluk oranları da konaklama sektörünün yüzünü güldürüyor. Rixos Konya Satış ve Pazarlama Müdürü İlker Töre, 10-17 Aralık tarihleri için yer kalmadığını yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını ve satışları durduklarını söyledi. Bu tarihlerde rezervasyon yaptırmak isteyenlerin sadece acentelerden oda satın alabileceğini dile getiren Töre, ''7-10 Aralık tarihlerinde ise yüzde 90 doluluk oranına ulaştık. Bu tarihlerde müsait odalarımız var'' dedi. Dedeman Konya Grup Koordinatörü Tuna Özgür de, 7-17 Aralık 2010 tarihleri için yoğun bir rezervasyon talebi olduğunu bildirdi. Bu tarihler arasında şu anda yüzde 95 doluluk oranına ulaştıklarını ifade eden Özgür, ''Geçen yıla göre çok daha fazla talep var. Özellikle 10-11 ve 16-17 Aralık tarihlerinde yer olmaması nedeniyle çok sayıda kişi ve grubu bekleme listesine aldık'' diye konuştu.