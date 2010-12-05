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Kültür-Sanat

Mevlana törenlerine ünlü konuklar davetli

Konya, Hazreti Mevlana'nın 737'nci vuslat yıldönümü etkinliklerine hazırlanıyor.

05 Aralık 2010 02:00

T24 - Konya, Hazreti Mevlana'nın 737'nci vuslat yıldönümü etkinliklerine hazırlanıyor. Etkinliklere aralarında Hollywood aktörleri Robert De Niro, Will Smith, futbol yıldızları Nicolas Anelka ve Frank Ribery'nin de olduğu çok sayıda ünlü isim davet edildi.

Hazreti Mevlana'nın "Ne olursan ol gel" çağrısı, Konya'da bu yıl yine binleri buluşturacak.

737. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri öncesi hazırlıklar tamamlanmak üzere.

Yurtiçi ve yurtdışında yapılan tanıtımların da etkisiyle ziyaretçiler şimdiden gelmeye başladı.

Törenin yapılacağı 7-17 Aralık tarihleri arasında konaklama tesislerinde yer kalmadı.

Otel işletmecileri, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

10 gün sürecek törenlere en çok ilgi yine İran'dan.

Konya Büyükşehir Belediyesi ise, aralarında Hollywood aktörleri Robert De Niro, Will Smith, futbol yıldızları Nicolas Anelka ve Frank Ribery'nin de olduğu çok sayıda ünlü isme davetiye gönderdi.

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