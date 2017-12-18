Mevlana, Şeb-i Arus'la anıldı

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- MEVLANA, ölümünün 744\'üncü yıldönümünde düzenlenen Şeb-i Arus töreniyle anıldı. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'da katıldı.

Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi, bu yıl da 7 Aralık\'ta başlayan \'Hz. Mevlana\'nın 744\'üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma\' etkinlikleri, Mevlana\'nın düğün gecesi olarak kabul ettiği \'Şeb-i Arus\' töreniyle sona erdi. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi\'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana\'nın 22\'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, milletvekilleri çok sayıda davetli katıldı.

ERDOĞAN\'DAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

\'\'Bugün ülkemizde ve bölgemizde birileri kanla, kinle, şiddetle, hedeflerini gerçekleştiriyor olabilir. Bazıları otobüste bekleyen sivilleri, evine ekmek götüren esnafı, sabah namazına giden imamı, kundaktaki yavruları katlederek güç devşirebileceklerini düşünüyor olabilir. Kimi rejimler varil bombalarıyla, füzelerle yıkım ve katliamla iktidarını koruyabileceğini zannediyor olabilir. Kimi güçler Müslümanların hassasiyetini yok sayarak, hatta özellikle çiğneyerek sabrımızı sınıyor olabilir. Ama Mevlana Hazretlerinin mesajları bize, baskıyla ikbal peşinde koşanların, şiddetle, fitneyle iktidar hayalleri kuranların ne kadar büyük gaflet içinde olduklarını çok net bir biçimde bize anlatmaktadır. Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, kararlı olacağız, elbette kararını bileceğiz ki hedefe ulaşabilelim.\'\'

Erdoğan, \'\'Zulüm ile abat olanın, ahiri berbat olur. Zalimin yaptıkları hiçbir zaman yanına kar kalmaz. Hem bu dünyada hem ahirette. Katliamların, zulümlerin, dökülen masum kanların hesabı muhakkak sorulur, sorulacaktır. Sıkıntılar karşısında sabreden rabbine, rab olan birbirine kenetlenen bir milleti, evelallah ne içerden, ne dışardan kimse yıkamaz. Biz, bir ve beraber olursak. Allah\'ın izniyle coğrafyamızda ekilmeye çalışılan fitne tohumları asla boy vermeyecektir. Kardeşliğimizde halel getirmediğimiz, mazlum ve mağdura soframızı açtığımız sürece hiç kimse bize diz çöktüremez. Mezhep fitnesi üzerinden, etnik tarifler üzerinden yayılmaya çalışılan ayrılık rüzgarları şayet biz kararlı durursak asla etkili olamayacak.\'\'diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından yoğun programı nedeniyle tasavvuf müziği konseri ve sema gösterisini izlemeden törenden ayrıldı. Spor ve Kongre Merkezi\'nden havalimanına geçen Erdoğan, özel uçakla Konya\'dan ayrıldı.

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