Mevlana Müzesi bahçesinde sökülen tarihi havuz, 4 yılda yerine konulmadı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Mevlana Müzesi\'nin bahçesinde, Anadolu Selçuklular\'ı döneminde yapıldığı öne sürülen \'Şeb-i Arus Havuzu\', 2013 yılında müzedeki restorasyon kapsamında kaldırılıp, yerine yeni taşlar kullanılarak bir benzeri yapıldı. Tepkiler üzerine eski taşlarla yeniden havuz yapılacağı belirtilmesine rağmen havuzun taşları, yaklaşık 4 yıldır müze bahçesinde binaların arasında bekletiliyor. Tarihi havuzla ilgili Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli, \'\'İleri süreçte gereken yapılır\" dedi.

Mevlana Müzesi bahçesinde derviş hücrelerinin önünde yer alan, altıgen planlı gök mermerden yapılan ve suyu ejder başlı bir lüleden akan havuz, Mevlana\'nın ölüm yıl dönümünde dervişler tarafından etrafında sema yapıldığı için \'Düğün günü\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' havuzu olarak biliniyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 2013 yılında müzede genel bir restorasyon çalışması başlattı. Müzede yapılan düzenlemeler kapsamında aynı yıl bahçede bulunan \'Şeb-i Arus Havuzu\' kaldırdı. Havuzun sökülen taşlarının her bir parçası tek tek numaralandırılarak, müzenin bahçesi olan Gül Bahçesi\'ne konuldu. Müze bahçesinde yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonrası kaldırılan havuzun bulunduğu yerden 3.5 metre ileriye ve orijinal taşlarının yerine, yeni taşlarla benzeri yapıldı.

YENİ TAŞLARDAN YAPILAN HAVUZ TEPKİ ÇEKTİ

Ancak yeni havuz, yeni taşlar kullanılması nedeniyle tepkilere neden oldu. O dönemde ilk tepki 25 yıl Mevlana Müzesi\'nde müdürlük yaptıktan sonra emekli olan Erdoğan Erol’dan geldi. Değiştirilen havuzun tarihi bir geçmişe sahip olduğunu ileri süren Erol, dervişlerin, Mevlana\'nın ölümünden sonra havaların iyi olduğu dönemlerde, havuz etrafında sema yaptığını ve havuza \'Şeb-i Arus Havuzu\' denildiğini anlattı. Havuzun eski taşların benzeri taşlarla yapılarak 3 metre 75 santimetre ileriye taşındığını vurgulayan Erol, bunun büyük bir hata olduğunu; çünkü havuzun Şeb-i Arus törenlerinin yapıldığı meydanla ilişkisi uzaklaştığını savundu. Erol havuzun eski taşlarla yapılması gerektiğini belirtti.

2015 YILINDA MEVLANA TÖRENLERİNDEN SONRA YAPILACAKTI

2013 yılının Aralık ayında meydana gelen olayın basında yer alması ardından açıklama yapan dönemin İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, tarihi havuzun yeniden yerine konulacağını söyledi. 2015 yılında havuzun taşların halen yerine konulmadığı sorulan eski müdür Çıpan, müzedeki restorasyonu yapan firmanın işlerini tamamlamasını beklenildiğini, firmanın da işlerini yeni bitirdiğini, havuzu unutmadıklarını ve havaların düzelmesiyle birlikte muhafaza altında tutulan havuzun taşlarının yeniden yerine konularak eski haline getirileceğini söyledi.

MÜZE BAHÇESİNDE YERİNE KONULMAYI BEKLİYOR

Eski müdür Çıpan\'ın açıklama yapmasından 2 yıl geçmesine rağmen \'Şeb-i Arus Havuzu\' halen müze bahçesinde yerine konulmayı bekliyor. Havuzun sökülürken kırılan mermerleri müze bahçesinde binaların arasında duruyor. Aradan geçen yaklaşık 4 yıla rağmen eski taşların halen yerine konulmamasına ise bu kez Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli, \'\'İleri süreçte gereken yapılır\'\' dedi.



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