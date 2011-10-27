-Mevlana Evleri'nin 870'i bölgeye gönderildi ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Türk Kızılayının 2 bin 500 adet olarak planlanan Mevlana Evleri'nin 870 tanesini bölgeye gönderdiği bildirildi. Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Van'da meydana gelen depremin ardından bölgede yürütülen faaliyetlerine aralıksız devam ettiği belirtildi. Deprem bölgesinde bulunan 148 kişilik uzman, 240 kişilik gönüllü ekibiyle yerleşim yerleri zarar gören vatandaşlar için çadır kurulumu çalışmalarının yapıldığı, bölgeye sürekli çadır ve battaniye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Depremin ardından acil olarak harekete geçen Türk Kızılayının ülke geneline yayılmış lojistik merkezlerinden 28 bin 422 çadır, 31 toplu barınma çadırı, 38 bin 997 battaniye, 4 bin 382 katalitik soba, 2 bin 220 mutfak seti, 2 bin 624 gıda kolisi, 158 bin 805 içme suyu, 1 adet mobil fırın, 22 seyyar mutfak, 3 mobil ikram aracı ve 124 ton gıda malzemesi bölgeye ulaştı. Ayrıca 2 bin 500 adet olarak planlanan Türk Kızılayı Mevlana Evleri'nin 870 tanesi bölgeye gönderildi. Van'ın Erciş ilçesinde üç ve merkezde bir olmak üzere toplamda dört çadır kent oluşturuldu. Van'a gönderilen çadırlar bölgeye ulaştıkça kurulumuna başlanan çadır kentlere eklenecek. Depremden zarar gören köylere çadır ulaştırılmaya ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara çadır dağıtımlarına hızla devam ediliyor. Türk Kızılayının Van'daki aşevinde ise Van Valiliğinin koordinasyonuyla afetzedeler için 3 öğün sıcak yemek hizmeti sağlanıyor. Bunun yanı sıra, Türk Kızılayı ikram araçları ile Van merkezde ve Erciş'te sıcak çay ve çorba dağıtımı yapılıyor.'' Açıklamada, yapılan yardım talebi sonucu yurt dışından gönderilen yardım malzemelerinin de Türkiye'ye ulaşmaya başladığı bu kapsamda Rusya'dan 284, İtalya'dan 200, Fransa'dan 490 çadır, Ukrayna'dan 4 adet genel amaçlı çadır, İsrail'den 5 barınma konteynırı ve Kazakistan'dan 10 kişilik 20 çadırın Türkiye'ye geldiği bildirildi.