T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Mevlana etkinliğini topuğuna bastığı ayakkabısıyla bağdaş kurup izlemişti; yeniden Konya Kültür Müdürü oldu

Yarar’ın hareketi hem görevliler hem de davetliler tarafından yadırganmıştı

22 Eylül 2016 08:16

Başbakanlık ile bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Dokuz yıl önce Paris’te düzenlenen Mevlana etkinliklerinde topuklarına bastığı ayakkabılarını çıkarıp, koltuğa bağdaş kurarak sema gösterisini izlemesiyle gündeme gelen Abdüssettar Yarar, yeniden Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandı.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Yarar’ın bu davranışı etkinliğe katılanlarca eleştirilmiş, yurtiçinde ve yurtdışında haber olmuştu.

Etkinliklere dönemin Devlet Bakanı Mehmet Aydın, UNESCO Büyükelçisi Ali Tuygan, Afganistan Kültür Bakanı Abdülkerim Huram, İran Bilim Teknoloji, Araştırma ve Kültür Bakanı Mehdi Zahed gibi isimlerle katılan Yarar’ın bu hareketi hem görevliler hem de davetliler tarafından yadırganmıştı.

O dönemde de Konya Kültür Müdürü olan Yarar, protokol sırasında olduğu için salon görevlileri tarafından uyarılamamıştı. 

ETİKETLER

Abdüssettar YararKonyaKonya Kültür ve Turizm MüdürlüğüMevlana etkinlikleriAyakkabıTopuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24