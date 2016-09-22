Mevlana etkinliğini topuğuna bastığı ayakkabısıyla bağdaş kurup izlemişti; yeniden Konya Kültür Müdürü oldu

Başbakanlık ile bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Dokuz yıl önce Paris’te düzenlenen Mevlana etkinliklerinde topuklarına bastığı ayakkabılarını çıkarıp, koltuğa bağdaş kurarak sema gösterisini izlemesiyle gündeme gelen Abdüssettar Yarar, yeniden Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandı.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Yarar’ın bu davranışı etkinliğe katılanlarca eleştirilmiş, yurtiçinde ve yurtdışında haber olmuştu.

Etkinliklere dönemin Devlet Bakanı Mehmet Aydın, UNESCO Büyükelçisi Ali Tuygan, Afganistan Kültür Bakanı Abdülkerim Huram, İran Bilim Teknoloji, Araştırma ve Kültür Bakanı Mehdi Zahed gibi isimlerle katılan Yarar’ın bu hareketi hem görevliler hem de davetliler tarafından yadırganmıştı.

O dönemde de Konya Kültür Müdürü olan Yarar, protokol sırasında olduğu için salon görevlileri tarafından uyarılamamıştı.