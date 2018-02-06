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Mevlana diyarı Konya'yı geziyorlar

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi'nin "Vuslat Yolculuğu" programıyla uzman rehberler eşliğinde Konya’yı gezen ziyaretçiler, tarihi ve kültürel mekânları ziyaret ederek şehri yakından tanıma şansı yakalıyor

06 Şubat 2018 17:38

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi\'nin \"Vuslat Yolculuğu\" programıyla uzman rehberler eşliğinde Konya’yı gezen ziyaretçiler, tarihi ve kültürel mekânları ziyaret ederek şehri yakından tanıma şansı yakalıyor.

Esenler\'de ikamet eden vatandaşların katıldığı gezi, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün düzenleniyor. Günübirlik gerçekleşen gezilerde otobüs bileti ve geziye katılanlara yiyecek ikramı belediye tarafından sağlanıyor.

TARİHİ VE KÜLTÜREL ZİYARETLER YAPIYORLAR

Ücretsiz olarak gerçekleşen gezide, Mevlana Camii, Mevlana Türbesi, İstiklal Harbi Şehitliği, Şems-i Tebrizi Türbesi, Alaaddin Camii, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi, Tarihi Sille Köyü ve Akyokuş Seyir Tepesi ziyaret ediliyor. Mayıs ayına kadar devam edecek olan geziye, Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi\'nden kayıt yaptırılabiliyor.

(FOTOĞRAFLI)

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