Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, yeni yıl dileklerini sıraladı. "Yeni yıl'dan sağlık ve mutluluk dilemek; onun herkese barış ve huzur getirmesini istemek için hayalperest olmak gerekir" diyen Söğüt, "Mevcut ahval ve şerait içinde gelecek yıla dair söylenecek tek cümle var: Hoşça kal yeni yıl” ifadesini kullandı.

Söğüt'ün "Hoşça kal yeni yıl..." başlığıyla (29 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Kuzu kılığındaki kurtlara yem olmayalım.

Yalancı politikacılara mahkûm kalmayalım.

Kimsenin kimseyi kandıramadığı, yolsuzlukların pişkinliklerle perdelenmediği bir düzende yaşayalım.

Başına buyruk bir iktidar tepemize faşizmin sopasıyla dikilmesin.

Kimse ülkeyi kendi çıkarları için soyup soğana çevirmesin.

Çeteler ve iktidarlar bir olup hayatın

altını üstüne getirmesin.

Hukuksuzluk alıp başını gitmesin.

Tekinsizlik etrafta kol gezmesin.

Sesimizden, sözümüzden, görünüşümüzden korkar hale gelmeyelim.

Kör bir kurşunla vurulup sokak ortasında ölmeyelim.

Sopalarla dövülmeyelim.

Palalarla kesilmeyelim.

Kapılarımızı kırıp evlerimize dalmasınlar.

Tehditler savurup hayatlarımızı dağıtmasınlar.

Uluorta yargısız infazlar yapmasınlar.

Sergilerimizi basmasınlar.

Toplantılarımızı engellemesinler.

Çocuklarımızı taciz etmesinler.

Başımıza ahlak polisi kesilmesinler.

Kadın cinayetleri bitsin.

Aile içi şiddet doğal sayılmasın.

Eşcinseller, geyler, lezbiyenler, farklı cinsel yönelimi olanlar toplum dışına itilmesin.

İnanç adına, maneviyat adına, milli değerler adına çağdışı dayatmalarla hayatlarımızı karartmasınlar.

Çocuklarımızı çalmasınlar, gençlerimizi hırpalamasınlar.

Oy sandıklarımız çalınmasın, pusulalarla oynanmasın, sonuçlar değiştirilmesin.

Özgürlüğümüzü teminat altına alan yasalar olsun.

Yasalarla korunan haklarımız olsun.

Yasa uygulayıcılar tarafsız olsun.

Demokratik haklarımızı istemek isyan sayılmasın.

Sokaklara çıkabilelim.

Sözümüzü söyleyebilecek alanlar bulabilelim.

Sistemi sorguladığımız için başımıza dert gelmesin.

Sadece muhalif olduğumuz için işimizi kaybetmeyelim.

Attığımız bir tweet’le zindana tıkılmayalım.

Ettiğimiz bir lafla terörist sayılmayalım.

Gazetelerimizi çıkarabilelim.

Mizahımızı yapabilelim.

Kitaplarımızı yazabilelim.

Oyunlarımızı oynayabilelim.

Sergilerimizi açabilelim.

Şarkılarımızı söyleyebilelim.

Danslarımızı edebilelim.

Sevgilimizle öpüşebilelim.

Ahlaki hezeyanlarla her şeyi yasaklamasınlar.

Yasakları, hukuksuzlukları sorgulayanları, gazetecilik yapanları, iktidarın foyasını ortaya çıkaranları, adalet diye haykıranları hapse tıkmasınlar.

Hapse tıktıklarını uzun yargılama süreçleriyle cezalandırmasınlar.

Delirmesinler, kudurmasınlar, dehşet saçmasınlar.

***

“Yeni yıl”a savaşa girer gibi girdiğimiz şu zamanda...

Ondan ancak bunlar dilenir.

“Yeni yıl”dan sağlık ve mutluluk dilemek;

Onun herkese barış ve huzur getirmesini istemek için hayalperest olmak gerekir. Mevcut ahval ve şerait içinde gelecek yıla dair söylenecek tek cümle var:

“Hoşça kal yeni yıl”...