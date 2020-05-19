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Metruk binaya topları kaçan çocuklar cesetle karşılaştı

19 Mayıs 2020 21:21

Elazığ’da 2 katlı metruk binaya topları kaçtığı için giren çocuklar, erkek cesedi ile karşılaştı

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