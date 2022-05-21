Metropoll anketi: AKP ve MHP seçmeninin neredeyse yarısı, ekonomik tablodan "dış güçleri" sorumlu tutuyor!

Metropoll Araştırma'nın anketine göre; seçmenin yüzde 63'lük çoğunluğu, mevcut ekonomik sorunlardan iktidarı sorumlu tutuyor.

Metropoll Araştırma, Nisan ayında yaptığı ankette mevcut ekonomik sorunlardan en çok kimin sorumlu olduğunu sordu.

İktidarı sorumlu tutanların oranı yüzde 62,5 oldu. Muhalefeti sorumlu tutanların oranı ise yüzde 7,5 olurken, "Dış güçler" diyenlerin oranı da yüzde 23,8 oldu.

Verilen yanıtlar parti tabanlarına göre incelendiğinde ise AKP seçmeninin yarısının dış güçleri sorumlu tuttuğu görüldü. MHP seçmeninde ise dış güçleri sorumlu tutanların oranı yüzde 47,4 oldu.