Metroya yazdığı yazı 13 bin liraya patladı

İstanbul'da Hacıosman Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven ve asansörlerin çalışmamasına sinirlenerek istasyon duvarına yazı yazan Süreyya S., 13 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Habertürk’ün haberine göre, yürüyen merdiven ve asansörlerin çalışmaması nedeniyle sinirlenip Hacıosman Metro İstasyonu’nun duvarına yazı yazarak İBB Başkanı Kadir Topbaş’a hakaret ettiği ve çıkmayan yazı nedeniyle iki fayansın değişmesine neden olduğu iddia edilen Süreyya S., hakaret ve mala zarar vermek suçundan toplam 13 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Süreyya S.’yi hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu cezayı 7 bin TL adli para cezasına çevirdi. Mahkeme ayrıca mala zarar vermek suçundan Süreyya S.’yi 10 ay hapis cezasına çarptırdı ve bu cezayı da 6 bin TL adli para cezasına çevirdi. Süreyya S.’nin toplam cezası 13 bin TL oldu.

“Bedelini öderim”

Sanık Süreyya S., daha önce verdiği ifadesinde Hacıosman Metro İstasyonu’nun yürüyen merdivenlerinin ve asansörünün bozuk olması nedeniyle hasta ve yaşlı kişilerin metroya inmekte zorlandığını belirtti. Bacağından rahatsız olduğunu belirten Süreyya S., “Bozuk merdiven yapılmadı. Sinirlendim. Pişmanım, fayansın bedelini ödemek isterim” demişti.