T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Metroya yazdığı yazı 13 bin liraya patladı

Yazı yazan kişinin İBB Başkanı Topbaş'a hakaret ettiği iddia edildi

23 Ekim 2016 20:44

İstanbul'da Hacıosman Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven ve asansörlerin çalışmamasına sinirlenerek istasyon duvarına yazı yazan Süreyya S., 13 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Habertürk’ün haberine göre, yürüyen merdiven ve asansörlerin çalışmaması nedeniyle sinirlenip Hacıosman Metro İstasyonu’nun duvarına yazı yazarak İBB Başkanı Kadir Topbaş’a hakaret ettiği ve çıkmayan yazı nedeniyle iki fayansın değişmesine neden olduğu iddia edilen Süreyya S., hakaret ve mala zarar vermek suçundan toplam 13 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Süreyya S.’yi hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu cezayı 7 bin TL adli para cezasına çevirdi. Mahkeme ayrıca mala zarar vermek suçundan Süreyya S.’yi 10 ay hapis cezasına çarptırdı ve bu cezayı da 6 bin TL adli para cezasına çevirdi. Süreyya S.’nin toplam cezası 13 bin TL oldu.

“Bedelini öderim”

Sanık Süreyya S., daha önce verdiği ifadesinde Hacıosman Metro İstasyonu’nun yürüyen merdivenlerinin ve asansörünün bozuk olması nedeniyle hasta ve yaşlı kişilerin metroya inmekte zorlandığını belirtti. Bacağından rahatsız olduğunu belirten Süreyya S., “Bozuk merdiven yapılmadı. Sinirlendim. Pişmanım, fayansın bedelini ödemek isterim” demişti.

ETİKETLER

metroyazıyazankadir topbaşhakaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24