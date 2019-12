Metroya 4 vagon daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Güney Koreli Rotem firmasına sipariş verdiği metro vagonlarından dördü İstanbul'a getirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vagonlardan üçünün yarın, birinin de Taksim Meydanı'nda iki gün sergilendikten sonra Cumartesi günü Levent'te raylara indirileceği belirtildi.

Açıklamada, vagonların, İstanbul metrosunun yapım çalışmaları süren 4. Levent-Darüşşafaka ile Taksim-Şişhane arasının tamamlanmasından sonra hizmet vereceği, vagonların deneme seferlerinin ise 4. Levent-Sanayi İstasyonu-Atatürk Oto Sanayi İstasyonu arasında başlayacağı ifade edildi.

Taksim-Şişhane ile 4. Levent-Darüşşafaka arasının resmi açılışı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek.



Açıklamaya göre, önümüzdeki hafta 8 vagon daha Türkiye'ye getirilecek. Yıl sonuna kadar hatta indirilen vagon sayısı 28'e yükselecek. 2009 yılında teslim edilecek vagonlarla toplam vagon sayısı 92 olacak. Taksim-4. Levent hattında kullanılan 32 vagonla birlikte toplam vagon filosu 124'e, 2009 yılı sonunda hattın yolcu taşıma kapasitesi de 4 katına çıkarılmış olacak.



-VAGONLARIN ÖZELLİKLERİ-



Yolcu taşıma kapasitesi oturan 56, ayakta 185 olmak üzere toplam 242 olan vagonlar, saatte maksimum 80 kilometre hız yapabilecek. Şu an işletilen vagonlardan farklı olarak yeni vagonlar arasında birbirine geçiş imkanı sağlayan ara geçiş yollarının bulunması nedeniyle 4'lü vagonların oluşturduğu metro araçlarının taşıyacağı 968 yolcunun araç içinde homojen dağılımı mümkün olabilecek.

Tümü klimalı ve tam otomatik sürüş sağlayan son sistem bilgisayarlara sahip vagonların dışında hangi yöne gittiğini gösteren dijital gösterge olacak. Aracın içinde kapı üstlerinde aracın hangi istasyona doğru gittiğini, hangi istasyonları geride bıraktığını, hattan aldığı on-line bilgi ile yolculara farklı ışıklarla gösteren "dinamik yol haritası", araç istasyona geldiğinde

hangi yöndeki kapıların açılacağını gösteren dijital ok göstergeleri ile her vagonda 6 adet LCD yolcu bilgilendirme ekranı bulunacak.