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Yaşam

Metroseksüel atlar dönemi

İngiliz stilist Acacio da Silva ve fotoğrafçı Julian Wolkenstein atları kuaföre soktu.

10 Nisan 2009 03:00

İngiliz stilist Acacio da Silva ve fotoğrafçı Julian Wolkenstein atları kuaföre soktu . Atlara saç yapmanın eğlenceli olabileceğini konuşan ikili bu fikri hemen hayata geçirmeye karar verince dörder saat süren hazırlıklara başladı.



En büyük ilhamı at yelesinden aldıklarını anlatan Silva , her atın ' tarzına ' uygun farklı bir saç modeli yarattıklarını anlatıyor . Kimi dalgalı , kimi düz , kimi kumral , kimi sarı olan peruklar içinde Afrika modeli ince örgü de var . Sadece atları , eğlenmeyi ve saç yapmayı çok sevdiklerini söyleyen ekip , bu projeyle herhangi bir kâr amacı gütmediklerinin de altını çiziyor .

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