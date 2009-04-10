Metroseksüel atlar dönemi

İngiliz stilist Acacio da Silva ve fotoğrafçı Julian Wolkenstein atları kuaföre soktu . Atlara saç yapmanın eğlenceli olabileceğini konuşan ikili bu fikri hemen hayata geçirmeye karar verince dörder saat süren hazırlıklara başladı.En büyük ilhamı at yelesinden aldıklarını anlatan Silva , her atın ' tarzına ' uygun farklı bir saç modeli yarattıklarını anlatıyor . Kimi dalgalı , kimi düz , kimi kumral , kimi sarı olan peruklar içinde Afrika modeli ince örgü de var . Sadece atları , eğlenmeyi ve saç yapmayı çok sevdiklerini söyleyen ekip , bu projeyle herhangi bir kâr amacı gütmediklerinin de altını çiziyor .