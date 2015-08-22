Metropoll'ün son anketine göre oylarını artıran tek parti olan HDP, MHP'yi de geçti!

Metropoll Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, Ağustos ayında yaptıkları son araştırmanın verilerini Twitter'dan duyurdu. Partilerin oy oranlarına ilişkin rakamları sadece abonelerine açıkladıklarını belirten Sencar, anket sonuçlarına göre oyunu artıran tek partinin HDP olduğunu ve MHP'yi de geçerek Türkiye'nin 3. partisi konumuna geldiğini söyledi.

Ankete göre, AKP, CHP ve MHP oylarında önemli değişiklik yok. "AKP'nin tek başına iktidar olma şansı yok" diyen Sencar, "Dolayısıyla erken seçimin olmama ihtimali söz konusudur" görüşünü dile getirdi.

Sencar'ın paylaştığı anket verilerine göre, oylarını artıran HDP'ye gelen oyların yüzde 75'i protest seçmenlerden, yüzde 25'i diğer partilerden.

Özer Sencar'ın Twitter'dan taptığı açıklamalar şöyle:

- Araştırmamızın raporunu tamamladık ve abonelerimize dağıttık. Önümüzdeki hafta sonuçların bir kısmını okuyucularımızla paylaşacağız.

- Elde edilen bulgulara göre AKP, CHPve MHP oylarında önemli değişiklik çıkmadı. Özellikle AKP oyları Haziran bulgularının aynısı idi.

- Bulgulara göre dikkate değer seviyede oyu artan tek parti HDP'dir. Bu pazar seçim olsa Mecliste 3. parti HDP olacaktır. MHP 4. partidir.

- HDP'ye yeni gelen oyların %75'i protest seçmenlerden, %25'i diğer partilerden geliyor.

- Eldeki verilere göre yapılacak seçimde AKP'nin tek başına iktidar olma şansı yok. Dolayısıyla erken seçimin olmama ihtimali söz konusudur.

- Burada paylaştığımız bilgiler Ağustos araştırmasının bulgularına göredir.