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Metropoll'ün son anketine göre HDP'nin oy oranı yüzde 15 bandına dayandı!

Anket sonuçlarına göre, AKP tek başına iktidar olamıyor

26 Ağustos 2015 11:32

Metropoll Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, Ağustos ayında yaptıkları son araştırmanın verilerini açıkladı. 21 Ağustos Cuma günü kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada; anket sonuçlarına göre oyunu artıran tek partinin HDP olduğunu ve MHP'yi de geçerek Türkiye'nin 3. partisi konumuna geldiğini duyuran Sencar, HDP'nin 1.7 puan artış sağladığını belirtti. 7 Haziran'da yüzde 13 oy alan HDP, bu sonuçlara göre, yüzde 15 bandına dayanıyor.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan (26 Ağustos 2015) Metropoll Araştırma’nın kurucusu Özer SencarAKP, CHP ve MHP'nin oylarında önemli değişiklik olmadığını söyledi. Anket sonuçlarına göre, AKP'nin oy oranı yüzde 41.7, CHP'nin 25.5, MHP 15.7, HDP ise 14.7 oranında. Buna göre, AKP 259, CHP 133, MHP 74, HDP 84 milletvekili çıkarıyor.

Sencar, "HDP'ye oy veren stratejik Türk seçmende artış gözlenebileceğini" ifade etti.

"AKP'nin tek başına iktidar olma şansı yok" diyen Sencar, "Son dönemde yaşanan çatışma ortamının AKP'ye bir kazanım getirmediği" görüşünü dile getirdi. 

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