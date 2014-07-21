Metropoll'ün Köşk anketi: CHP'de boykot azalıyor, seçim ikinci tura kalabilir

Metropoll Araştırma Şirketi'nin 12-14 Temmuz arasında 28 ilde 5328 kişi ile yaptığı ankete göre, MHP ve CHP'nin Köşk'e ortak aday olarak gösterdikleri Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve boykot kararı alan CHP'lilerin oranı yüzde 14’ten yüzde 6’ya gerilemiş durumda.

İhsanoğlu'nun tanınırlığı ise yüzde 32'lerden yüzde 80'lere kadar yükselmiş durumda.

Ankette, AKP'nin Köşk adayı Tayyip Erdoğan'ın MHP seçmeninden aldığı destekde artışın olması dikkat çekerken, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da oylarını genel olarak artıran lider olarak göze çarpıyor.

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in "Tanındıkça sevildi" başlığıyla köşesine taşıdığı (21 Temmuz 2014) ankete ilişkin detaylar şöyle:

Son ankette ‘oy kullanmayacağım’ diyen CHP’lilerin oranı yüzde 6’ya geriledi

CHP ile MHP’nin ortak cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ismi ilk açıklandığında az sayıda insan tanıyordu. Nitekim bu köşede daha önce duyurduğumuz 26 Haziran tarihli kamuoyu araştırmasında (Metropoll) tanınırlık oranı yüzde 32’ydi. Bu oran son kamuoyu araştırmalarında (Metropoll’ün 12-14 Temmuz arasında 28 ilde 5328 kişi ile yaptığı çalışma ) yüzde 72’ye ulaşmış durumda.

Bunda İhsanoğlu’nun gazete ve televizyonlarda yer alan haber ve demeçleri ile kendisini aday gösteren CHP ile MHP içindeki tartışmalar kadar, seçimin güçlü adayı Başbakan Erdoğan ve AKP’lilerin onun hakkında yaptıkları açıklamaların da etkili olduğu anlaşılıyor. Ekmel Bey’in tanınırlığındaki artış 10 Ağustos seçiminin dengelerine etkisini göstermeye başlamış.

Boykotçu CHP’liler azaldı

Öncelikle CHP içindeki gelişmelere bakalım.

- İhsanoğlu’na yönelik tepkiler önemli oranda dinmiş gözüküyor. ‘Oy kullanmayacağım’ diyen CHP’lilerin oranı yüzde 14’ten yüzde 6’ya gerilemiş durumda.

- CHP tabanında ‘İhsanoğlu’na oy vereceğim’ diyenlerin oranı yüzde 73’ten, yüzde 80’e yükselmiş.

- İhsanoğlu’nu ‘Atatürkçü’ ve ‘demokrat’ gören seçmen sayısında artış var.

Aleviler yavaş benimsiyor

İhsanoğlu’nun adaylığına ilk başta tepki gösterenlerin başında Aleviler geliyordu. Ancak tanıdıkça bu kesimin ortak adaya desteği artmış gözüküyor. Ankete yanıt veren Alevilerin yüzde 64’ü İhsanoğlu’na oy vereceklerini ifade etmiş. Yüzde 17’lik bir kesim de Demirtaş’a yönelmiş durumda. Ancak Aleviler arasında hâlâ ‘Hiçbirine oy yok’ diyen yüzde 10 oranında bir tepkisel kitle de var.

Erdoğan’ın milliyetçi oyları

Anketler, İhsanoğlu’nun adaylığında etkili ikinci parti olan MHP’deki durumu ise şöyle ortaya koyuyor:

- MHP’de İhsanoğlu’na oy verecekler yüzde 66’dan yüzde 72’ye çıkmış.

- Ancak Erdoğan’a oy verecek MHP’lilerin oyunda da artış gözleniyor: Haziranda yüzde 9’dan temmuzda yüzde 13.5’e yükselmiş.

- Kendisini ‘milliyetçi’ olarak tanımlayan seçmenlerin yüzde 45’i (İhsanoğlu için yüzde 43), ‘ülkücü’ olarak tanımlayan seçmenlerin de yüde 25’i (İhsanoğlu için yüzde 64) Erdoğan’a oy vereceğini ifade ediyor.

Demirtaş’a destek artıyor

HDP’den Selahattin Demirtaş’ın adaylığının etkileri de temmuz anketine şöyle yansımış:

- Demirtaş’ın yüzde 6 civarındaki oyu yüzde 8.4’e ulaşmış durumda.

- CHP tabanında tepkili seçmenin bir bölümü Alevi ve sol kesimlere sıcak mesaj veren Demirtaş’a yönelmiş gözüküyor. CHP tabanının yüzde 13’ü Demirtaş’ı olumlu buluyor ve yüzde 4.5’i de ona oy verme eğiliminde.

Erdoğan’a ‘hayır’ diyen AKP’liler

Araştırmada AKP ve adayları Erdoğan ile ilgili de önemli tespitler var.

- Tanınırlık oranı yüzde 99 olan Erdoğan, partisinin desteğini geçmiş aylara göre daha da artırmış durumda.

- AKP tabanının yüzde 8.7’si Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasını istemiyor gözüküyor. AKP’li seçmenin yaklaşık yüzde 4’ü Ekmel Bey’e oy verme eğimilinde.

İkinci turun kilidi HDP

Erdoğan kendi tabanına hâkim gözükse de, küskün seçmenlerin sandığa gitme eğilimi ve İhsanoğlu ile Demirtaş’a desteğin artışı seçimin ikinci tura kalma olasılığını güçlendiriyor. Seçim ikinci tura kalırsa, Demirtaş’a oy veren seçmenlerin tercihi belirleyici olacak. Temmuz ortası itibarıyla HDP seçmeninin ikinci tur tercihindeki eğilimleri şöyle tespit edilmiş:

İkinci turda HDP seçmenlerinin yarıdan fazlası (yüzde 53) ‘sandığa gitmeme’ eğiliminde. Yüzde 28’i ise Erdoğan’a oy verme eğiliminde. Ortak aday İhsanoğlu’na oy verecek HDP’li seçmen yüzdesi ise bugün itibarıyla sadece yüzde 8.