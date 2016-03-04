T24 LogoT24 Logo
Politika

Metropoll’un anketine göre, halkın yüzde 60’ı başkanlık istemiyor

CHP, MHP, HDP içerisinde başkanlık sistemini istemeyenlerin oranı giderek artıyor

04 Mart 2016 09:48

Metropoll Araştırma Şirketi'nin anketinde AKP'nin oy oranı 47-48, CHP'nin 26-27, MHP'nin oy oranı 1 Kasım'a kıyasla aynı kaldı. HDP ise yüzde 9-11 oranında görülüyor. Yine ankete göre, halkın yüzde 60’ı başkanlık sistemini istemiyor.

Metropoll Araştırma Genel Müdürü Özer Sencar, CHP yönetiminin yaptırdığı son araştırmanın verilerini bir sunum yaparak açıkladı. Araştırmaya göre Sencar, olası bir seçimde alınacak oy oranlarına ilişkin 1 Kasım sonuçlarına kıyasla çok büyük bir değişiklik öngörmedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, AKP'nin oy oranının 47-48 bandında olduğu, CHP'nin oy oranının 26-27 bandında olduğu tespitini yapan Sencar, MHP'nin oy oranının 1 Kasım'a kıyasla aynı kaldığını HDP'nin yüzde 9-11 oranında bulunduğu ve baraj sınırında olduğunu kaydetti.

Araştırmada MHP'ye de bir mesaj verildi. MHP'de mevcut genel başkan Devlet Bahçeli'nin yerine eski TBMM Başkanvekili Meral Akşener'in gelmesi durumunda, MHP'nin oylarında önemli artışlar olabileceği, MHP'nin büyük bir bölümü AKP'den alacağı oylarla birlikte yüzde 15 bandının üzerine çıkacağı tespiti iletildi.

Başkanlık sisteminden yana olanların oranı yüzde 40 olarak tespit edilirken, yüzde 60 ise başkanlık sistemine karşı olduğu görüşünü açıkladı.

Bu verinin açıklanması sırasında Sencar, AKP seçmeni içinde başkanlık sisteminden yana olanların oranının artış eğiliminde olduğunu ancak yüzde 80 civarında kaldığı belirtildi. Diğer 3 partiye oy verenlerin arasında başkanlık sistemine karşı oranların yüzdesinin de giderek arttığı belirtildi.

ETİKETLER

metropollanketbaşkanlık sistemiözay sencarakpmhpchphdp

İlgili Haberler

Reuters: Başkanlık Sistemi'nde, başkana parlamentoyu tek taraflı fesih yetkisi!

''Uzlaşma Komisyonu yeniden oluşmazsa, bu teklifimizi bir saat içinde Meclis'e sunarız. Bizim teklifimizdeki başkan ABD'dekinden güçlü olacak''

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24