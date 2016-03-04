Metropoll’un anketine göre, halkın yüzde 60’ı başkanlık istemiyor

Metropoll Araştırma Şirketi'nin anketinde AKP'nin oy oranı 47-48, CHP'nin 26-27, MHP'nin oy oranı 1 Kasım'a kıyasla aynı kaldı. HDP ise yüzde 9-11 oranında görülüyor. Yine ankete göre, halkın yüzde 60’ı başkanlık sistemini istemiyor.

Metropoll Araştırma Genel Müdürü Özer Sencar, CHP yönetiminin yaptırdığı son araştırmanın verilerini bir sunum yaparak açıkladı. Araştırmaya göre Sencar, olası bir seçimde alınacak oy oranlarına ilişkin 1 Kasım sonuçlarına kıyasla çok büyük bir değişiklik öngörmedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, AKP'nin oy oranının 47-48 bandında olduğu, CHP'nin oy oranının 26-27 bandında olduğu tespitini yapan Sencar, MHP'nin oy oranının 1 Kasım'a kıyasla aynı kaldığını HDP'nin yüzde 9-11 oranında bulunduğu ve baraj sınırında olduğunu kaydetti.

Araştırmada MHP'ye de bir mesaj verildi. MHP'de mevcut genel başkan Devlet Bahçeli'nin yerine eski TBMM Başkanvekili Meral Akşener'in gelmesi durumunda, MHP'nin oylarında önemli artışlar olabileceği, MHP'nin büyük bir bölümü AKP'den alacağı oylarla birlikte yüzde 15 bandının üzerine çıkacağı tespiti iletildi.

Başkanlık sisteminden yana olanların oranı yüzde 40 olarak tespit edilirken, yüzde 60 ise başkanlık sistemine karşı olduğu görüşünü açıkladı.

Bu verinin açıklanması sırasında Sencar, AKP seçmeni içinde başkanlık sisteminden yana olanların oranının artış eğiliminde olduğunu ancak yüzde 80 civarında kaldığı belirtildi. Diğer 3 partiye oy verenlerin arasında başkanlık sistemine karşı oranların yüzdesinin de giderek arttığı belirtildi.