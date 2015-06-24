Metropoll'ün anketine göre erken seçim olursa hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, 7 Haziran seçimleri sonrası erken seçim olması halinde seçmenin nabzını yoklayan bir anket yaptıklarını açıkladı. Ankete göre, AKP yüzde 41.6, CHP 25.1, MHP 16.2, HDP de yüzde 12.9 oy oranında gözüküyor.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlayan Sencar, “Bu tablo bize şunu gösteriyor: Erken seçimde de sonuç değişmeyecek” yorumu yaptı. “Halk, 7 Haziran'da verdiği kararın arkasında çok sağlam şekilde durmakta, verdiği oylar nedeniyle pişman değildir” diyen Sencar, şunları söyledi:

“Tıpkı ‘havuz medyası’ gibi ‘havuz araştırma şirketleri’ var. Bunlardan biri çıkıyor, ‘AK Parti yüzde 45'e çıktı’ diyor. AK Parti oylarının yüzde 40'lara düşmesinin ana sebebi Erdoğan'a tepkidir. Erdoğan'ın devlet yönetme biçiminde ne gibi bir değişiklik oldu ki AK Parti'nin oyları yükselsin? Bunlar manipülasyon. Gerçeklikle ilgisi yok. Erken seçim olsa tablo değişmez.”

“Koalisyon görüşmelerinde olumsuz davrananlar kaybeder, pozitif davrananlar kaybetmez” diyen Sencar, “HDP'ye barajı Kürt oyları aştırdı ama... Daha önce AK Parti'ye oy veren Kürt seçmenden 3.5 puan oy geldi HDP'ye. 1.5 puan ‘CHP'den geldi. 1.5 de yeni seçmenlerden ve önceki seçimde sandığa gitmemişlerden geldi” ifadesini kullandı.