Metropoll'ün anketine göre AKP'nin bugünkü oy oranı ne?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Metropoll Araştırma Şirketi'nin 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik gerçekleştirdiği anketine göre AKP'nin tek başına oy oranının yüzde 50 bandında olduğunu söyledi.

Ocak-şubat ve mart ayına bakıldığında AKP'de düzenli bir artış görüldüğünü belirten Alçı, Metropoll şirketinin sahibi Özer Sencar'ın kendisine, "Kararsızlar dağıtılmadan ocakta rakam 41.4 görünüyordu, şubatta bu 42.9’a çıktı. Martta ise 44.5’e. Kararsızlar dağıldığında 44.5 yüzde 50’ye tekabül ediyor" dediğini aktardı. Alçı, bu artışın sebebi olarak TSK'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın olduğunu ifade etti.

"AK Parti’nin bugünkü oy oranı ne?" başlığıyla (23 Nisan 2018) yayımlanan yazısında Sencer'in, "Bu harekât partiye 3 puanlık bir destek artışı sağladı" dediğini de belirten Alçı, "Özer Sencar, 'İYİ Parti’nin oy oranı şu aşamada kararsızlar dağılmadan yüzde 8.5, dağılınca ise yüzde 9.7; MHP’den de yüzde 4 kadar oy İYİ Parti’ye gitmiş görünüyor' diyor" dedi.