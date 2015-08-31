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Metropoll'den A&G'ye: Rakamların araştırma bulgusu olmadığı kanısındayım

A&G, AKP'nin yüzde 43-44, CHP yüzden 26-27 oy alacağını belirtmişti

31 Ağustos 2015 20:20

A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür'ün, Sabah gazetesine verdiği söyleşideki oy oranlarını, Metropoll Araştırma Şirketi sahibi Özer Sencar, "Bu söyleşide verilen rakamların araştırma bulgusu olmadığı kanısındayım. Ayrıca 4 partiye ait rakamların hiçbiri alanı yansıtmıyor" dedi.

Sencar, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gür'ün açıklamalarının bir ankete dayanmadığını ve kişisel görüşlerini yansıttığını belirtti.

Sencar Twitter'dan şunları kaydetti:

1.Vatandaş, gazetesi veya politikacılar gözlemlerine dayalı tahmin yapabilirler, veya algı üretmek için tahmin yapar görünürler.

2. Araştırmacıların araştırma bulgularına dayalı tahminde bulunması gerekir. Aksi taktirde bu tahminden ziyade manipülasyon gibi algılanır.

3. Bu söyleşide verilen rakamların araştırma bulgusu olmadığı kanısındayım. Ayrıca 4 partiye ait rakamların hiçbiri alanı yansıtmıyor.

A&G'nin sahibi Gür, "Bugün seçim olsa AK Parti yüzde 43-44, CHP yüzden 26-27, MHP yüzde 13-14, HDP yüzde 12-13 oy alacağını düşünüyorum" demişti.

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