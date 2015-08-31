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A&G Araştırma'nın son anketine göre hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

A&G Araştırma Başkanı Adil Gür: AK Parti tam iktidarın sınırında. Yarım puan bile altın değerinde

31 Ağustos 2015 12:06

A&G Araştırma Başkanı Adil Gürson anket verilerini kamuoyu ile paylaştı. Gür, "AK Parti yüzde 43-44, CHP yüzde 26-27, MHP yüzde 13-14, HDP yüzde 12-13 oy alacağını düşünüyorum" dedi.

"AK Parti tam iktidarın sınırında. Yarım puan bile altın değerinde" diyen Gür, "Yüzde 42 tek başına iktidar getirebilir. Son vekillikleri kimin aldığı önemli" ifadesini kullandı. 

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'ın sorularını yanıtlayan (31 Ağustos 2015) Adil Gür'ün açıklamalarından bazı bölümler şöyle: 

- Bir araştırmada okumuştum. AK Parti nokta atışı olarak 90 bin oy alırsa tek başına iktidarı elde edebiliyor. 

Evet, oy oranı konuşmanın bir anlamı yok. Yüzde 44 tek başına iktidar çıkarmayabilir. %42 tek başına iktidar getirebilir. Son vekillikleri kimin aldığı önemli. Çankırı'da oyunu 10 puan arttırmanın bir anlamı yok. Zaten 2-0 almışsın. O yüzden yüzdelerin bu seçimde fazla bir önemi yok. 

- Yarın seçim olsa partilerin oy oranları nasıl olur? 

Yarın değil bugün seçim olsa diyelim. 24 saat uzun bir süre. Yarın sabah neye uyanacağımızı bilmiyoruz. AK Parti yüzde 43-44, CHP yüzden 26-27, MHP yüzde 13-14, HDP yüzde 12-13 oy alacağını düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Bana "4 partili mecliste tek başına iktidar çıkmaz" diyorlar. Çıkar ama dediğim gibi il il çalışma yapmak, az farkla kazanılan ve kaybedilen yerler üzerinde yoğunlaşmak gerekir. 

- Türkiye nasıl bir 60 gün yaşayacak? 

Bu seçimde tek bir şey konuşacağız. AK Parti tek başına iktidar olacak mı? AK Parti tam iktidarın sınırında. Yarım puan bile altın değerinde. Muhalefet partileri de tek başına iktidar yapmamak için büyük bir kampanyayla Ak Parti'ye vuracaktır. Çok sert bir seçim dönemi yaşayacağız. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bütün siyasi partilerin üslubuna dikkat etmesi gerekir.
 

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