Metropoll: Vatandaşın yüzde 49'u "sadece beslenme/barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor"

Metropoll Araştırma’nın vatandaşların gelir durumuna ilişkin gerçekleştirdiği ankete göre, “Sadece beslenme/barınma gibi temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum” diyenlerin oranı yüzde 49,2 oldu. Yüzde 28,7 “temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum” derken; yalnızca yüzde 21,7 “tüm temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabildiğini” ifade etti.

Söz konusu araştırma sonucuna göre, “sadece beslenme/barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilenlerin” oranı nisan-eylül ayları arasında yüzde 47,7 ila yüzde 58,0 oranı arasında değişti. Bu aylar arasında vatandaşların en fazla ağustos ayında temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söylediği gözlemlendi.

Metropoll’ün vatandaşlara yönelttiği “Şu anki gelirinizle ilgili durumu birazdan okuyacağım ifadelerden hangisi daha iyi açıklıyor?” sorusuna verdikleri yanıtlar şöyle: