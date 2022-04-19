Metropoll'un kurucusu Sencar: Halkla duygusal bütünleşme olmazsa ekonomik veriler işe yaramaz

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, "Halkla duygusal bütünleşme olmazsa ekonomik veriler işe yaramaz." değerlendirmesini yaptı.

İyi Parti Parti Ekonomi Politikaları Başkanı, Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın canlı yayındaki konuşmasına değinen Sencar, "Sadece somut rakam ve oranlar halkı etkilemiyor. Halkla duygusal bütünleşme olmazsa ekonomik veriler işe yaramaz. Şu ana kadar yaşanan inanılmaz ekonomik sıkıntılara rağmen muhalefetin desteğinin artmamasının en önemli sebebi budur. Meral Akşener çok etkili bir kurmay bulmuş." düşüncesini dile getirdi.

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