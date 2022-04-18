İyi Partili Bilge Yılmaz'ın, canlı yayında gözleri doldu: Ülkede özgürlükler yok bu çocuklar ne yapsın

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı, Prof. Dr. Bilge Yılmaz, canlı yayınında gençlerin beyin göçünden bahsederken duygularına hakim olamadı gözleri doldu. Sesi titreyen ve konuşmakta güçlük çeken Yılmaz, "Ekonomik olarak bu çocuklara bir gelecek sunamıyoruz. Tweet attı diye içeri atıyoruz. Ülkede özgürlükler yok bu çocuklar ne yapsın. Liyakat yok önünüz tıkanıyor. Bir yerlere gelseniz düzgün maaş yok. Şimdi milyonların önünde ağlamayım ama…" diyerek tepki gösterdi.

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın Çalar Saat programına konuk oldu. Programda, genç işsizliğini konuşurken yurt dışında okumak isteyen lise öğrencilerinin görüşlerinin aktarıldığı bir video yayınlandı. Videoda gençlerin neredeyse hepsi, Türkiye’de gelecek görmediği için yurt dışına gitmek istediğini dile getirdi. Bunun üzerine Küçükkaya, Bilge Yılmaz'a düşüncelerini sordu.

"Ekonomik olarak çocuklara bir gelecek sunamıyoruz"

Yurt dışına giden gençleri "suçlayamadığını" ifade eden Bilge Yılmaz, gençlerin sorunlarından bahsederken gözleri doldu ve o anlarda şunları söyledi:

“Gençlere de kızamıyoruz şimdi. Benim geliş nedenim onların gidiş nedeni. Türkiye zor bir dönemden geçiyor hata yapacak payımız yok. Kusura bakmayın duygulanıyorum. Ekonomik olarak bu çocuklara bir gelecek sunamıyoruz. Tweet attı diye içeri atıyoruz. Ülkede özgürlükler yok bu çocuklar ne yapsın. Eskiden sınırlı imkanı olanların çalışarak yükselme imkanı vardı. Liyakat yok önünüz tıkanıyor. Bir yerlere gelseniz düzgün maaş yok. Şimdi milyonların önünde ağlamayım ama…"