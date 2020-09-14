Metropoll'ün anketine göre toplumun yüzde 63.4'ünün geçim şartları kötüleşti

Metropoll Araştırma’nın ağustos ayı anketine göre son bir yılda toplumun yüzde 63.4’ünün geçim şartları kötüleşti.

Metropoll Araştırma’nın sahibi Özer Sencar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ağustos ayına dair yapılan son araştırmayı paylaştı.

Ağustos ayında yapılan ankete göre, son bir yıl içinde refah düzeyinin kötüleştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 63.4 olarak ölçülürken, iyileştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 9’da kaldı.

Refah seviyesinin değişmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 27.4 oldu.

2018 seçimlerinde oy verilen partiye göre verilen yanıtlara bakıldığında en fazla refah düzeyinin arttığını belirten grup AKP'ye oy verenler oldu.

AKP'ye oy verenlerin yüzde 16'sı refah seviyesinin iyileştiğini söylerken, onu yüzde 7.1 ile MHP'liler takip etti. AKP seçmeninin yüzde 46.2'si durumunun kötüleştiğini ifade ederken, CHP seçmeninin yüzde 81.4'ü refah seviyesinin azaldığını belirtti. HDP seçmenlerinde refah düzeyinin kötüleştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 81, İyi Parti seçmenlerinde yüzde 76.6, diğer partilerin seçmenlerinde ise yüzde 80 oldu.

Sencar'ın paylaştığı sonuçlar şöyle:

https://twitter.com/ozersencar1/status/1304873157443153921?s=20