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Politika

Metropoll: Ukrayna krizindeki kolaylaştırıcı rolü AKP'nin oy oranını artırdı

AKP'nin oyu, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 34,3 oldu

02 Nisan 2022 11:10

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, son seçim anketini paylaşarak, Ankara'nın Ukrayna-Rusya krizinideki etkisinin AKP'nin oylarını yükselttiğini söyledi. 

Metropoll Araştırma, seçmene "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" diye sordu. 

AKP'nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 26,4 olurken, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise yüzde 34,3 oldu. 

CHP'nin oy oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce 18,6, dağıtıldıktan sonra ise yüzde 24,1 oldu. 

Özer Sencar, "Ukrayna krizindeki kolaylaştırı rolünün AKP oy desteğine etkisi. Şubat ayına göre AKP oyunda 3 puanlık artış görüldü" yorumunu yaptı.

erdoğanakp
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