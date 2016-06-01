Metropoll: Seçmenin yüzde 53.1'i başkanlık sistemine 'hayır' diyor

Metropoll Stratejik ve Siyasi Araştırmalar Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Özer Sencar, başkanlık sistemine destek konusunda araştırma yaptıklarını belirterek, 'Bu pazar referandum yapılsa, 'evet oyu veririm' diyenlerin oranı yüzde 41.9 görünüyor. 'Hayır' diyenlerse yüzde 47.5 görünüyor. 'Fikrim/Cevabım Yok' diyenlerin oranı ise yüzde 10.5 bandında. Kararsızların dağılımı yapıldığında Türkiye yüzde 53.1 ile 'Başkanlığa hayır' diyor' dedi.

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (İZSİAD) düzenlediği 'Çarşamba Toplantısı'na konuk olan Özer Sencar, başkanlık sistemi için yapılacak bir referanduma seçmen katılım oranının yaklaşık yüzde 87 olacağını söyledi.

thelira'nın haberine göre; Sencar şunları söyledi: “Katılım, muhalefet tabanında düşük görünüyor. Örneğin HDP seçmeninin yüzde 22.5'u, 'Sandığa gitmem' diyor. MHP'de bu oran yüzde 17.6, CHP'de yüzde 6, AKP'de ise yüzde 3.3 görünüyor" dedi.

'Evet' nedeni Erdoğan

Seçmenin, Başkanlık sistemine destek verip vermediği konusunda da araştırma yaptıklarını belirten Sencar, şu tespiti yaptı:



'Bu Pazar referandum yapılsa, 'Evet oyu veririm' diyenlerin oranı yüzde 41.9 görünüyor. 'Hayır' diyenlerse yüzde 47.5 görünüyor. 'Fikrim/Cevabım Yok' diyenlerin oranı ise yüzde 10.5 bandında.



Kararsızların dağılımı yapıldığında Türkiye yüzde 53.1 ile 'Başkanlığa Hayır' diyor.'



Başkanlık Sistemi'ne desteğin en önemli nedeninin yüzde 45.8 gibi büyük bir oranla “Erdoğan sevgisi' olduğunu belirten Sencar, destek verenlerin arasında, “Çünkü ekonomi iyileşecek. Güçlü ve istikrarlı yönetim olacak' diyenlerin oranının ise yüzde 30.9 olduğunu kaydetti.

"Seçmen, başkanlık sistemini diktatörlüğü yol açar diye desteklemiyor"

Başkanlık Sistemi'ni desteklemeyenlerin yüzde 51.7'sinin, “Diktatörlüğe yol açacağını düşündüğüm için desteklemiyorum' dediğini aktaran Sencar, yüzde 12'lik bir kesimin de, “Erdoğan'ın Başkan olmasını istemediğim için desteklemiyorum' seçeneğini işaretlediğini söyledi.

AKP'lilerin yüzde 9.9'u da başkanlığa karşı

Partilerin seçmen tabanı incelendiğinde, Başkanlık Sistemi'ne en büyük desteğin yüzde 12.8 ile MHP tabanında olduğunu belirten Sencar, 'CHP seçmeninin yüzde 6.7'si, HDP seçmeninin ise yüzde 3.2'si başkanlık sistemine destek veriyor. İlginçtir AKP seçmeni arasında yüzde 9.9'luk bir kısımsa 'başkanlığa hayır' diyor' diye konuştu.

AKP seçmeninin yüzde 44.5'i mevcut sistemi başarılı buluyor

Seçmenin yüzde 49.1'inin, mevcut parlamenter sistemi başarılı bulduğunu aktaran Sencar, 'Başarısız diyenlerin oranı yüzde 39.3. Yanıt vermeyenlerin yüzdesi ise yüzde 11.6. AKP seçmeninin yüzde 44.5'i de mevcut sistemi 'başarılı' buluyor' diye konuştu.

Seçmene göre en önemli sorun terör

Seçmenin yüzde 63.6'sına göre, ele alınması gereken en önemli sorunun 'terör' olduğunu belirten Sencar, şöyle devam etti:



“Bunu yüzde 11.2 ile ekonomi, yüzde 10.1 ile özgürlükler ve demokrasi takip ediyor. 'Önce anayasa ve başkanlık sistemi ele alınmalı' diyenlerin oranı yüzde 5.4 'Paralel Yapıyla Mücadele' diyenlerin oranı ise yüzde 1.2. Seçmenlerin gündemi ile hükümetin gündemi arasında ciddi farklar var."

MHP seçmeni Meral Akşener'i istiyor

Yargı kararı sonrası olağanüstü kurultaya gitmesi kesinleşen MHP'ye de değinen Sencar, MHP seçmeninin yüzde 42'sinin genel başkan olarak Meral Akşener'i görmek istediğini söyledi. Sencar, Devlet Bahçeli'ye desteğin yüzde 9.7 Ümit Özdağ'a yüzde 4.3 Sinan Oğan'a yüzde 4.1 Koray Aydın'a ise yüzde 2.3 göründüğünü kaydetti . Kararsızların oranının ise yüzde 37.6 gibi büyük bir rakam olduğunu vurguladı.

"Gül, Arınç, Davutoğlu parti kursa oy verir misiniz?"

Sencar seçmene, “Yeni bir partiye ihtiyaç var mı' sorusunu da yönelttiklerini kaydetti. Seçmenin yaklaşık yüzde 75'inin, bu soruya, “Hayır ihtiyaç yok' dediğini aktaran Sencar, “Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu yeni parti kursalar oy verir misiniz' sorusuna, seçmenin yüzde 72.3'ünün “Hayır' yüzde 10.2'sinin “Evet' dediğini ifade etti.

"Bu pazar seçim olsa HDP yüzde 11 oy alır"

Son olarak, 'Bu pazar seçim olsa' sorusunun yanıtını aradıklarını kaydeden Sencar, sözlerini şöyle tamamladı: "AKP'ye destek yüzde 49.9 seviyesinde görünüyor. CHP'nin oy oranı yüzde 24.1, MHP yüzde 13.8, HDP ise yüzde 11 bandında."