Metropoll: Saadet Partililerin yüzde 81'i, MHP'lilerin yüzde 31'i İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını onaylamıyor

Metropoll'ün araştırmasına göre Saadet Partisi yönetiminin aksine tabanın yüzde 81.3'ü İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını onaylamadı. Diğer yandan, AKP seçmeninin yüzde 27,2'si, MHP seçmeninin is yüzde 31,5'i "İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasını onaylamıyorum" dedi. Sözleşmeden haberi olmayanların oranı da yüzde 7,5 olarak belirlendi.

Metropol Araştırma Şirketi'nin mart ayında yaptığı Türkiye’nin Nabzı araştırmasında İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili soruda ilginç bir veri elde edildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması için çalışan Saadet Partisi yönetiminin aksine tabanın yüzde 81.3'ü İstanbul Sözleşmesi'ni savundu. Çekilme kararını doğru bulanların oranı yüzde 18.8'de kaldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını istediklerini ve kesinlikle kalkacağını söylemişti.

"Hükümetin ’İstanbul Sözleşmesi’nden’ çekilmesi kararını onaylıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 52.3'ü "Onaylamıyorum" yanıtını verdi. Partilere göre dağılımda ise şu sonuçlar elde edildi:

MHP'lilerin yüzde 44,4'ü İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını onayladı, yüzde 31.5'i onaylamadı. AKP'li seçmenin yüzde 47,4'ü kararı onayladı, 27,2'si onaylamadı, 3,8'i kararsız olduğunu dile getirdi. AKP'li katılımcıların yüzde 10,3'ü ise İstanbul Sözleşmesi'nden habersiz olduğunu söyledi.

CHP'lilerin 88,2'si hükümetin sözleşmeden çıkma kararını onaylamazken, 5,9'u kararı onayladıklarını belirtti. İYİ Partili katılımcıların 7,8'i kararı onayladı, 79,1'i onaylamadıklarını belirtti.